Zoon Hilversumse George van Dijk 'mishandeld door politie': "Ze hebben de pik op mij"

De 21-jarige zoon van Hilversummer George van Dijk zou bij een avondje stappen mishandeld zijn door de politie. Dat gebeurde twee weken geleden. Van Dijk, een bekende ex-crimineel, heeft aangifte gedaan voor poging tot doodslag. "Hij is harder aangepakt omdat hij mijn zoon is, dat weet ik zeker."

Volgens Van Dijk dacht zijn zoon dat het die jongen was. Hij wilde uithalen, maar toen hij zich omdraaide bleek het een agent te zijn. "Ze sleurden hem over een tafeltje en sloegen met wapenstokken in zijn gezicht. Vervolgens hebben ze twee keer met een stroomstootwapen op hem geschoten."

Even later liep zijn zoon naar een andere groep toe. Een ander opstootje, dit keer tussen twee meiden. Eén van die meiden is een kennis van hem en hij wilde weten wat er aan de hand was. "Opeens kwam er een grote kerel van 20/21 jaar die één van die dames een harde duw gaf. Dat vond mijn zoon natuurlijk niet oké, dus hij duwde hem terug. Hij wilde daarna weglopen, maar werd toen vastgegrepen bij zijn capuchon."

Een van die opstootjes ontstond voor de deur van een sushirestaurant. "Een groep jongens had ruzie met elkaar, dat waren bekenden van mijn zoon", begint Van Dijk. Zijn zoon, waarvan hij liever niet wil dat zijn naam in de media komt, is volgens Van Dijk 'best een stevig knaapie'. Hij is 1.95 meter lang en weegt zo'n 100 kilo.

Het was een gewone, gezellige uitgaansavond op de Groest in Hilversum in de nacht van 13 op 14 januari. Maar zondagochtend rond 5.00 uur ontstonden er wat opstootjes, die de zoon van Hilversummer George van Dijk niet meer snel zou vergeten.

Hij voelde dat de rechterkant van zijn gezicht 'ontzettend brandde en hevig bloedde', zegt Van Dijk. "Hij ging op zijn knieën zitten met zijn handen in zijn nek en zei: oké jongens, het is goed zo. Het overviel hem heel erg, hij had nog nooit zoiets meegemaakt. Toen sloegen ze met een man of zeven met gummiknuppels op hem in. Hij is zo erg toegetakeld, ik heb foto's van hem, die wil je echt niet zien."

De jongen moest mee naar het bureau en heeft daar een paar uur vastgezeten. "Zijn gezicht bloedde als een rund en niemand deed wat. Uiteindelijk heeft een kennis van mij hem naar het ziekenhuis gebracht. Daar is hij in zijn gezicht gehecht."

Volgens Van Dijk heeft zijn zoon nog geluk gehad. "De verwondingen zaten vlak naast zijn oogkas en bij zijn slaap. Hij had zomaar blind kunnen worden, of erger."

'Geen lieverdje'

Van Dijk is zelf vroeger 'ook geen lieverdje' geweest, vertelt hij. "Ik ben vaker veroordeeld en die straffen heb ik altijd netjes uitgezeten, want wie zijn billen brandt, moet op de blaren zitten. Maar in mijn zoon zit echt geen kwaad. En dan pakken ze hem."

Hij zegt zeker te weten dat de politie zijn zoon harder aanpakken, puur omdat het zijn zoon is. "Ze weten dat het een Van Dijk is, hij krijgt daarom meteen een stempel. Dat is echt niet eerlijk. Hij is een hele andere knul dan ik. Dit verdient hij niet."

Oriënterend onderzoek

Het OM laat weten dat er nu een oriënterend onderzoek gaande is. Een woordvoerder zegt: "In de nacht van 13 op 14 januari waren er diverse opstootjes op de Groest. Daar is de politie op afgegaan en er is toen ook een wapenstok gebruikt. We zoeken nu uit wat er precies gebeurd is en kijken naar aanleiding daarvan of er een strafrechtelijk onderzoek komt."

Van Dijk hoopt in ieder geval dat de agenten die zijn zoon toegetakeld zouden hebben worden bestraft. Hij heeft aangifte gedaan bij het politiebureau in Huizen. "Als ik vroeger iets had gedaan wat niet netjes was, werd ik daar ook voor gestraft. Dan moeten zij dat ook."