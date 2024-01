File op A9: afslag naar A2 wéér dicht door losgeraakt asfalt

Op de A9 staat opnieuw een flinke file bij Amstelveen richting Diemen. Op de verbindingsweg tussen de A9 en de A2 richting Utrecht is asfalt losgeraakt, en daarom is de hele afslag dicht. Verkeer moet omrijden via de A10.

Ook gisteren ontstonden er files op de A9 tussen Aalsmeer en de afslag richting Utrecht toen een van de rijbanen van de verbindingsweg naar de A2 moest worden afgesloten door losgeraakt asfalt.

Het asfalt werd dit weekend aangelegd bij geplande werkzaamheden om de A9 te verbreden. Ook vandaag werd er losgeraakt asfalt aangetroffen ter hoogte van knooppunt Holendrecht. Daardoor is de verbindingsweg tussen de beide snelwegen nu helemaal dicht.

Omrijden via A10

Verkeer dat vanaf Badhoevedorp via de A9 naar Almere of Utrecht wil rijden, wordt nu omgeleid via de A4 en A10. Hoelang het verkeer moet blijven omrijden, is nog niet precies duidelijk.

Rijkswaterstaat kon gisteren het asfalt pas 's avonds laat herstellen, vertelde een woordvoerder toen: "We doen het pas dan, omdat er ook een rijstrook richting Amsterdam uit moet worden gehaald om de werkzaamheden uit te voeren. Dat doen we liever niet in de spits."

Op X laat Rijkswaterstaat weten dat er inmiddels reparaties worden uitgevoerd, maar dat dit tot laat in de nacht kan duren. Gisteravond laat werden ook al reparaties uitgevoerd.