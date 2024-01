Volendams Museum wil via crowdfunding uniek vissershuisje uit 1908 behouden

Voor de aanschaf en het onderhouden van een uniek Volendams huisje uit 1908 is een kwart miljoen euro nodig. Het Volendams Museum en een speciale stichting hopen dat via een crowdfunding binnen te halen. "Het huisje is zo bijzonder omdat het nog het enige is uit die tijd. Het is in meer dan 100 jaar nooit veranderd", vertelt José Zuidhof van het Volendams Museum.

Het huisje stamt uit 1908 toen de ouders van Aafje Schilder trouwden. In het nieuwe huis kreeg het echtpaar Schilder, dat de bijnaam Bibber kreeg, 11 kinderen. Een overleed na enkele maanden.

Met een woonkamer van zo'n vier bij vijf meter, een keukentje en een zolder is het onvoorstelbaar dat er 12 mensen in het huisje konden wonen. In de winter stond er zelfs nog een grote potkachel midden in de woonkamer. Achter de prachtig glanzende houten panelen stonden oorspronkelijk twee bedsteden, een daarvan is nog geheel intact. Het is een smal ouderlijk bed. Erboven stond een houten wieg en onder het bed sliepen drie kinderen.

Op de zolder stonden twee bedsteden: een voor de meisjes en een voor de jongens. Toen de jongens ouder waren, sliepen ze op de vissersboot van hun vader. De wc was buiten achter het huis en een badkamer is er nooit gekomen. Ook de keuken met een granieten aanrecht is nog steeds hetzelfde.