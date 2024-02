Margreet (74) werd voor duizenden euro's opgelicht door Helderse bende

Door een, op het eerste oog onschuldig, telefoontje is Margreet van Dinther (74) uit Den Helder eind vorig jaar het slachtoffer geworden van oplichting. Binnen een paar uur staat er geen cent meer op haar lopende- en spaarrekening. Ze is niet de enige, blijkt later. Talloze bejaarden zijn opgelicht door de bende die ook bij Margreet heeft toegeslagen. Ze zijn gepakt en hebben twee weken terug in de rechtbank hun strafeis te horen gekregen. Toch spookt het voorval nog dagelijks door haar hoofd.

Achteraf heel dom, vindt ook Margreet zelf. Maar op dat moment is ze zich er nog steeds niet van bewust dat ze keihard opgelicht wordt. En dat kwam vooral door de manier waarop de man aan de telefoon sprak. "Die man praatte heel erg kalm, zelfs een beetje hypnotiserend. Hij probeerde om me rustig te krijgen en op me in te praten", vertelt Margreet, "Ik had daardoor helemaal niet door dat ik belazerd werd."

De vriendelijke man belt in totaal wel een uur met Margreet en vertelt haar wat ze in de app van haar bank allemaal moet aanpassen. Ook vraagt hij om persoonlijke gegevens als haar bankrekening en pincode. Margreet hangt, omdat het allemaal wel heel lang duurt en er veel omgezet moet worden, wel twee keer op, maar de man blijft terugbellen en krijgt het voor elkaar om de informatie te krijgen.

"Ik heb die vent binnengelaten zonder dat ik het gevoel had dat er wat mis was"

De man vertrekt met Margreet haar bankpasje. "Toen heb ik de deur gelijk op slot gedaan en ben ik een vriend gaan bellen die bij de ING werkt. Die is gelijk alles gaan blokkeren, maar hij was al te laat", vertelt Margreet, "Want het zooitje was er al afgehaald. Ook mijn spaargeld, dus ik had echt niks meer."

De man staat in de woonkamer te wachten als Margreet haar portemonnee zoekt om de pas te pakken. En op dat moment wordt alles duidelijk bij haar: ze wordt opgelicht. "En toen dacht ik, rustig blijven", vertelt ze. Ze besluit toch haar pas te geven, omdat ze bang is dat de grote man die in haar woonkamer staat haar anders iets aan zal doen. "Als ik het pasje toch niet geef dan slaat hij me in elkaar."

Met alle benodigde informatie op zak vertelt de man dat er diezelfde avond nog een andere medewerker langskomt om haar pinpas op te halen. Daar is geen woord van gelogen, want nog geen half uur later stapt er een man binnen die haar pas op komt halen. "Ik heb die vent binnengelaten zonder dat ik het gevoel had dat er wat mis was", aldus Margreet.

Ruim 4.000 euro is in een klap weg. Maar toch heeft Margreet heel veel geluk, dankzij haar vriend die bij de ING werkt. Nog geen 24 uur later heeft ze haar geld namelijk terug, dankzij de hulp van haar bank. En dat is een enorm grote opluchting, want ook Margreet weet dat dit niet altijd het geval is. "Het had heel anders af kunnen lopen", stelt ze dan ook.

Alert

En hoewel het geld dus weer terug is, heeft Margreet er mentaal wel veel angst aan overgehouden. "Ik blijf nerveus als ik ga pinnen bij een pinautomaat en er staan mensen achter me. Daar word ik kriegel van. Dat heb ik nooit gehad, maar nu wel. Dan haal ik mijn pasje eruit en pin ik niet. Dan kom ik later weer terug", legt ze uit.

Het voorval spookt dus nog dagelijks door Margreet haar hoofd en ze ziet achteraf ook in dat ze het nooit zover had moeten laten komen. "Maar ik had géén idee. En nu later denk je wel, wat dom."