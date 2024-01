Het voorjaar kan beginnen: de grutto's zijn er weer

Deze week zijn de eerste grutto's uit Afrika teruggekeerd in de Noord-Hollandse weilanden. Het gaat vooralsnog om enkele tientallen grutto's, maar dat kan gezien worden als voorbode van de lente. Bij het Landje van Geijsel in Ouderkerk aan de Amstel staan sinds deze week zo'n vijftig grutto's met hun pootjes in het water.