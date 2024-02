Dean brengt single uit op sterfdatum oma: "Ik geloof in de kracht van angel numbers"

Het getal 222 is voor de Alkmaarse singer-songwriter Dean Presley (19) bijzonder. Hij ziet het getal op belangrijke momenten in zijn leven. Het zijn angel numbers, voor hem een teken dat zijn oma Anita, die op 22-2-2022 overleed, dicht bij hem is. Het is dan ook niet toevallig dat zijn nieuwe single 'Someday Again', een lied over zijn oma, vandaag op 2 februari uitkomt. "Ik weet zeker dat ze het mooi gevonden zou hebben."

De 19-jarige muzikant kennen we van zijn deelname aan het Regio Songfestival waar hij de finale bereikte met zijn zelfgeschreven nummer 'Kan niet wachten tot de zomer'. De grote inspiratiebronnen van Dean Presley zijn artiesten als The Beatles, Bob Dylan en Crosby, Stills, Nash and Young. Hij voelt zich thuis in genres als soft-rock en country,

Nu is hij druk bezig met liedjes schrijven voor zijn EP. Daarbij wordt hij ook gesteund door artiesten als Diederik Nomden onder andere van de Beatleband The Analogues en Douwe Bob. "Het is geweldig dat zulke grote artiesten je de moeite waard vinden en je op weg willen helpen."

De single 'Someday Again' is een eerbetoon aan zijn oma Anita die op 65-jarige leeftijd na een ziekbed koos voor euthanasie. "Ik tokkelde vlak voor een optreden een deuntje, en zei tegen de drummer: 'Dit is tof!' Dit neem ik even snel op met mijn telefoon. Toen ik thuiskwam dacht ik aan mijn oma en schreef ik de tekst. Binnen een half uur was het af. Ik voel dat oma erbij is."

Dean speelde voor NH zijn nieuwe single op een, voor hem, bijzondere plek