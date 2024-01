Drugsfabriek boven kinderdagverblijf: OM eist tot zeven jaar cel

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft dinsdag drie tot zeven jaar cel geëist tegen vijf verdachten die in mei 2021 betrokken waren bij een drugsfabriek in een appartement boven een kinderdagverblijf op IJburg.

“Logisch dat dit gevoelens van boosheid en angst oproept”, zei een van de officieren van justitie aan de rechters. “Vanwege het brandgevaar verbonden aan zo’n cocaïnewasserij en vanwege de georganiseerde criminaliteit die daarmee gepaard gaat.”

Tegen de huurder van het appartement is in een aparte strafzaak door het OM vanwege medeplichtigheid een gevangenisstraf van 24 maanden geëist, omdat hij de woning aan de drugsfabrikanten beschikbaar had gesteld.

Cryptoplatform

De cocaïnewasserij op de vierde verdieping werd slechts enkele dagen nadat de verdachten waren begonnen met de opbouw ontdekt. De politie trof daar apparatuur, gereedschap, verpakkingsmateriaal en 360 liter aan chemicaliën aan. In de woonkamer van het pand stond een pers om de cocaïne tot blokken te vormen.

In de keukenkastjes werd door de rechercheurs ongeveer 6 kilo cocaïnebase ontdekt. Daarnaast werd ook nog eens 13 kilo cocaïne hydrochloride, ook wel snuifcocaïne genoemd, gevonden in mengemmers. De in beslag genomen drugs, chemicaliën en verpakkingsmateriaal zijn in de vuilverbranding vernietigd.

De locatie van de drugsfabriek kon snel worden achterhaald met ontsleutelde berichten van het cryptoplatform Anom, dat in handen was van de Amerikaanse FBI. Vier van de verdachten werden aangehouden toen zij via de balustrade van het balkon het dak van het appartementencomplex op vluchtten. Deze vier mannen zijn 24 tot 53 jaar oud, en komen uit Amsterdam, Ecuador, Albanië en Colombia.