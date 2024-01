Sluwe inbrekers nemen trouwringen mee uit woning in Zaandam

Bij een woninginbraak in Zaandam op zondag 26 maart zijn sieraden en andere belangrijke persoonlijke spullen meegenomen. De politie spreekt over "aanzienlijke emotionele schade" bij de gedupeerden. In de hoop de dieven te pakken te krijgen, deelt de politie vandaag in Bureau NH de beelden.

De beelden en geluidsfragmenten zijn gemaakt met een videodeurbel. Daarop zijn de twee vrouwen goed te zien. Ze sloegen tussen 15.00 en 17.00 uur toe bij een woning van een echtpaar met twee zonen, in de wijk Poelenburg.

Een uit beelden opmakend minderjarig meisje is onherkenbaar gemaakt. De drie vrouwen praten in de Bulgaarse taal. Ze bellen en mompelen wat tegen elkaar en slaan uiteindelijk hun slag in de woning.

Verlies

Ze hebben veel sieraden meegenomen. Een aantal had emotionele waarde, namelijk twee trouwringen, met de datum 8-8-1988. "Dit heeft een enorme impact op de slachtoffers", zegt de politie in Bureau NH. "Vooral het verlies voor de benadeelden is niet te bevatten."

Naast het verlies van de gestolen voorwerpen, kampen slachtoffers van woninginbraken vaak met andere emotionele en psychische problemen. Zo voelen ze zich vaak niet veilig in hun eigen huis. Daarom is de politie op zoek naar bovenstaande vrouwen.