Geen nieuwe stadsgebieden meer, Amsterdam gaat zoveel mogelijk bouwen in de bestaande stad

Bouwwethouder Reinier van Dantzig (D66) gaat elke beschikbare postzegel grond in de stad benutten om de woonambities tot 2035 waar te maken. Hele nieuwe woonwijken opspuiten - zoals eerder gebeurde met IJburg en Zeeburgereiland - behoort tot het verleden. Verdichten (ook in de hoogte) wordt de komende tien jaar het toverwoord. De ontwikkeling van Haven-Stad gaat nog wel door.

Amsterdam heeft nu tot en met 2031 bouwplannen. Om ook tot 2035 voldoende huizen te bouwen, moet er nu al nagedacht worden over nieuwe locaties. Het duurt namelijk gemiddeld zeven jaar voordat er daadwerkelijk gestart wordt met bouwen. Er worden dus in drie jaar tijd (2032, 2033, 2034) zo'n twintigduizend huizen bijgebouwd in de al bestaande stad.

De wethouder kiest voor een flinke koerswijziging, wat veel Amsterdammers de komende jaren zullen gaan zien in de stad. Waar Amsterdam de afgelopen jaren groeide door hele nieuwe woonwijken op te spuiten en het transformeren van voormalige bedrijventerreinen, gaat er nu nog verder verdicht worden in de al bestaande stad.

De verdichting zal de komende jaren voornamelijk gaan plaatsvinden in buurten zoals het Buikslotermeerplein, Osdorpplein, Arenapoort en op de Zuidas. Deze plekken moeten echte stadscentra worden, die buiten het centrum liggen. Van Dantzig belooft dat er daar ook meer geïnvesteerd gaat worden in de bereikbaarheid, het winkelaanbod en culturele voorzieningen.

Goedkoper

Het ontwikkelen van hele nieuwe stadswijken zoals eerder gebeurde, is vaak duurder, omdat daar bijvoorbeeld nog geen infrastructuur aanwezig is. Ook moeten er scholen, winkels en andere sociale voorzieningen worden gebouwd. In de bestaande stad moet er bij verdichting alleen worden uitgebreid. En dat is een stuk goedkoper.

Reinier van Dantzig: "We investeren via woningbouw in wijken die het echt nodig hebben. Zo kunnen we én woningen bouwen én investeren in de voorzieningen van buurten. De plannen die we nu maken moeten ervoor zorgen dat Amsterdam op een gezonde manier kan blijven groeien. Zo blijft ook in de toekomst Amsterdam een goede en gezellige stad voor al haar inwoners."

Het doel van het college is om tot 2035 elk jaar 7500 woningen te kunnen bouwen. Door de bouwcrisis werd dat aantal vorig jaar bij lange na niet gehaald.