Wat kan je doen bij woonoverlast in een huurwoning? Vijf tips

Er zijn veel reacties binnengekomen op het verhaal over de woonoverlast bij Patricia uit Heemskerk, dat NH gisteren publiceerde. Voor veel lezers is het heel herkenbaar, mensen voelen zich niet gezien of gehoord door hun wooncorporatie. Toch nemen die de klachten meestal wel serieus, zegt Peter Boelbouwer, hoogleraar Housing Systems bij TU Delft.

"Het kan best zijn dat het wel eens gebeurt dat een klacht niet goed wordt opgepakt door een wooncorporatie", vervolgt de hoogleraar. "Maar het is ook echt heel lastig. Als je er niet uitkomt, dan zit er niets anders op dan het voor een rechter te brengen. En die zijn er vrij streng in. Je kan niet zo gemakkelijk iemand uit zijn huis zetten en dat is maar goed ook. Kan je je voorstellen dat je je huis verliest, omdat iemand steeds over jou klaagt en de boel opblaast.”

Hard bewijs

Volgens Boelbouwer is een veel gebruikte methode van wooncorporaties het inzetten van mediatie, zoals buurtbemiddeling. Daarbij worden vrijwilligers ingezet die ervoor zorgen dat de ruziënde huishoudens met elkaar gaan praten. "Als dat niet lukt en er is overduidelijk sprake van overlast, dan gaan ze wel naar de rechter. Maar dan moet je wel hard bewijs hebben, zoals beeld en geluid."

Ook bewoners met psychische problematiek geven vaak overlast. Wooncorporaties hebben contracten met diverse hulpverleningsinstanties, zodat er snel geacteerd kan worden als iemand door het lint gaat. "Maar ook daar zijn wachtlijsten en er staat niet meteen iemand op de stoep", vertelt Boelbouwer.

Kortom: het is een heel moeilijke zaak. "Je kan niet hebben dat je zonder overlast woont. Je hebt altijd mensen die de overlast veroorzaken. Zeker in jaren ‘50 flatjes hoor je alles van elkaar. En sommige mensen kunnen ook gewoon niet zoveel hebben. Mensen hebben ook soms lange tenen. Het is echt een lastig vraagstuk voor corporaties", aldus Boelbouwer.