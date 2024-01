Tip leidt tot arrestatie en ontdekking drugslab in Den Helder

Dankzij een tip ontdekte de politie gister een drugslab in een bedrijfspand in Den Helder. Kort daarna kon de politie een 40-jarige man uit Den Helder aanhouden. De precieze rol van de man wordt nog verder onderzocht.

De politie deed, naar aanleiding van een tip, een instap in het bedrijfspand aan de Marsdiepstraat in Den Helder. Hier werd een in werking zijnde drugslab ontdekt. Vrijwel direct na de inval werd de winkelstraat in de buurt van het pand afgesloten en de omliggende panden ontruimd. De 40-jarige man is in hetzelfde pand aangehouden.

Het drugslab is vervolgens ontmanteld en vernietigd, laat de politie weten via een persbericht.