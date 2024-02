Waar vroeger buurthuis de Spil lag, zijn nu plannen voor buurttuin de Spiltuin

Nicole van der Veen is een van de initiatiefneemsters. Samen met Jessica van Doorn van de stichting Wortels enzo streven zij ernaar om een gemeenschappelijke ruimte te creëren waar mensen kunnen samenkomen. Nicole legt uit: "Of je nu de buurvrouw op bezoek hebt of samen een kopje koffie wilt drinken, de Spiltuin wordt de perfecte plek om samen te komen."

In IJmuiden is er behoefte aan een ontmoetingsplek. Ongeveer anderhalf jaar geleden werd buurthuis De Spil gesloopt, sindsdien ligt het terrein er braak. In reactie hierop hebben bewoners van de Frans Halsstraat, Gerard Doustraat en de Rijnstraat in IJmuiden nu het initiatief genomen om een buurttuin aan te leggen.

Een gevoel van saamhorigheid staat centraal in dit project. Nicole benadrukt het gebrek aan zo'n gevoel in de buurt, waar momenteel geen geschikte plek is voor buurtbewoners om elkaar echt te leren kennen.

"Vroeger was dit mogelijk in buurthuis De Spil. Nu hopen we dat de buurttuin die leegte kan vullen", aldus Nicole. "Toen het idee in de buurt werd voorgesteld, waren mensen meteen enthousiast. Momenteel hebben al twaalf mensen zich aangemeld om te helpen bij de aanleg van de tuin."

Ook een schooltuin

Het zal een plek zijn voor iedereen om samen te komen. Zo kunnen de kinderen van de basisschool Waldorf aan Zee er ontdekken hoe kruiden groeien en bloemen bloeien.

"Het is zo leerrijk voor kinderen, daarom willen wij ook dat ze leren over het proces van planten, bloeien en ook oogsten van planten en bloemen." Het is de bedoeling dat de kinderen een eigen tuintje zullen beheren, met behulp en ondersteuning van de buurt.