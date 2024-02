Huurster vreest 'tikkende tijdbom' van bovenbuurman: "Ik heb een honkbalknuppel liggen"

Patricia uit Heemskerk is de overlast van haar bovenbuurman helemaal zat, maar als ze aan de bel trekt beginnen de problemen pas echt. Zij vreest dat de situatie binnenkort uit de hand zal lopen, maar ook de woningcorporaties lijken machteloos tegen de overlast.

Foto: Luuk Koenen

De 52-jarige Patricia* woont al sinds 2018 op driehoog in een oude, gehorige portiekflat in Heemskerk. Haar buurman woont boven haar op de vierde etage. Sinds maart 2021 heeft ze overlast. "Hij gaf feestjes midden in de nacht, zo’n drie keer per week. Het was complete chaos, een club van zo’n veertien of vijftien man kwam dan rond vier of vijf uur ’s nachts aanstampen. Ook doordeweeks, en ik moest de volgende dag gewoon werken." Leefgeluiden Als ze de overlast meldt bij de wooncorporatie Woon op Maat, krijgt ze eerst te horen dat het zou gaan om 'leefgeluiden'. "Leefgeluiden? Midden in de nacht?", zegt ze. Uiteindelijk moet ze op aanraden van Woon op Maat, steeds als er een feestje plaatsvond, de politie bellen. Zo komt er een melding in het systeem en kunnen ze een dossier opbouwen. "Uiteindelijk hebben ze met hem gesproken en heeft hij brieven gehad dat er geen feestjes meer gehouden mochten worden. Het nachtelijke gebeuren is gestopt, maar nu is hij heel kwaad. Hij weet dat ik degene ben die geklaagd heeft." Tekst gaat door.

Het feesten is sindsdien gestopt, maar de overlast niet, vertelt Patricia. "Hij heeft zo’n twee jaar geleden uit het niets een keer mijn voordeur ontzet door hem in te trappen. Hij was dronken. Ik schrok me wezenloos. Daarop zei de wooncorporatie: 'Het is toch gewoon gemaakt?'" Een week later is het 's nachts weer raak, volgens Patricia. "Ik dacht: ‘wat hoor ik nou?’ Dus ik sluip zo door mijn gang, zit hij met een sleutel in mijn voordeur te poeren. Waarschijnlijk had hij zich vergist en zat een verdieping te laag. Dus ik geef een paar tikken tegen mijn deur, zodat hij misschien schrikt en weggaat. Maar hij geeft een paar rammen terug en gaat vrolijk verder. Dus ik riep: wegwezen! En toen is hij weggegaan."

"Ik heb thuis wel een honkbalknuppel liggen" Patricia - slachtoffer van woonoverlast

Badkamer gesloopt De overlast is divers, van stampen op de vloer tot zijn eigen badkamer slopen, waardoor Patricia waterschade heeft in haar badkamer. En steeds weer trekt ze aan de bel en praat Woon op Maat met haar bovenbuurman. Maar het haalt niets uit. "Het gebeurt ook steeds uit het niks. Dan hoor je een tijdje niets en dan ga ik naar het toilet en trek ik door, dan begint hij opeens weer te stampen. Het is allemaal lastig. Ik heb ook geprobeerd het stampen op te nemen, maar dat lukt niet met mijn telefoon. Woon op Maat wilde wel geluidsapparatuur plaatsen, maar dan wel op mijn kosten. Ik ga daar toch geen geld voor betalen." Buurtbemiddeling Zelf heeft Patricia ook een keer geprobeerd om met de man te praten. "Toen zei hij: 'Jij zit steeds de politie te bellen. Ik mag toch ook mensen bij mij thuis uitnodigen?'. Ja, natuurlijk mag hij dat, maar toch niet twee, drie keer in de week keiharde herrie door feestjes om vijf uur 's ochtends." Patricia heeft Woon op Maat ook gevraagd om buurtbemiddeling in te schakelen. Maar volgens haar vond de wooncorporatie dat niet zinvol omdat ‘de verhoudingen toch al zo verstoord zijn’.

Honkbalknuppel in huis Patricia is bang dat haar bovenbuurman een tikkende tijdbom is en dat er straks misschien iets ergers gaat gebeuren. "Ik maak me nu ook gewoon zorgen om hem. Hij komt nooit buiten, ik zie daar ook nooit meer iemand. Ik heb wel eens gehoord van werklui dat het een zwijnenstal bij hem binnen is en dat hij zo gek is als een deur. Daarom wil ik een melding maken bij de gemeente. Ik heb thuis wel een honkbalknuppel liggen." Omdat Patricia anoniem wilde blijven, kon Sjoerd Hooftman, directeur-bestuurder bij Woon op Maat, alleen in de algemene zin hier iets over zeggen. Hij geeft toe dat het heel moeilijk is om gevallen van overlast op te lossen. Paardenmiddel "We proberen altijd te praten, rechtstreeks of via buurtbemiddeling, maar we kunnen mensen niet dwingen. Als de overlast niet stopt, kunnen we in het uiterste geval een andere woning aanbieden, maar dat is echt een paardenmiddel. Het is heel complex." * Patricia is een gefingeerde naam, haar echte naam is bekend bij de redactie.