IJmuidense Debbie zoekt de twee mannen die haar naar gewonde vriend brachten

Debbie Plekkenpol uit IJmuiden wist deze week niet waar ze het zoeken moest toen twee onbekende mannen haar op haar werk kwamen vertellen dat haar vriend een ongeluk had gehad. Ze namen haar mee in hun auto en brachten haar naar de Seinpostweg, waar Debbie zag hoe haar vriend met zijn motor onderuit was gegleden en flink gewond was geraakt. Nu, ietwat bekomen van de schrik, zoekt ze de mannen die haar ter hulp schoten. "Ik ben ze eeuwig dankbaar."

Debbie haar partner gleed uit met de motor bij de Seinpostweg in IJmuiden - Foto: Inter Visual studio/ Lorenzo Derksen

"Er kwamen twee mannen tijdens mijn werk naar binnen die naar 'een vrouw met een motor' zochten. Eerst begreep ik het niet. Het was een oudere man met een jongen. Waarschijnlijk vader en zoon. Ik had het opgevangen en vroeg aan mijn collega's of iemand begreep wat er werd bedoeld. Ik pakte mijn telefoon en zag een gemiste omroep van mijn vriend. Langzaam begonnen de puzzelstukjes op zijn plek te vallen." De heren waren inderdaad op zoek naar háár. Haar vriend bleek een stukje verderop met zijn motor onderuit te zijn gegaan en gewond te zijn geraakt. Hij wist de twee mannen te vertellen waar zijn vriendin, Debby, op dat moment verbleef: vlakbij, op haar werk dus. Debbie stapte bij de mannen de auto in en werd naar het ongeluk gebracht. "Gelukkig was hij nog aanspreekbaar, maar wel gewond. Op dat moment stond mijn wereld even stil. Ik herinner me niks meer van het moment toen ik hem zag. Puur van de stress en de adrenaline."

Olievlek Al snel bleek dat de vriend van Debbie was uitgegleden over een laag olie op de Seinpostweg in IJmuiden. "Het was levensgevaarlijk daar. Mijn partner is echt niet iemand die snel te hard rijdt, maar gleed toch uit door de gladheid." De twee mannen zagen het gebeuren en hebben volgens Debbie daarna zelfs nog zand over de olievlek gestrooid.

De olievlek op de Seinpostweg in IJmuiden - Foto: Inter Visual studio/ Lorenzo Derksen

Eeuwig dankbaar Het goede nieuws is dat haar vriend de klap heeft overleefd, maar hij zal nog een flinke tijd moeten revalideren. Hij heeft onder meer zijn linker biceps gescheurd en de band van zijn rechtersleutelbeen is geknapt. Lopen zit er vanwege gekneusde bekken voorlopig ook niet in. Debbie: "Het is allemaal zo snel gegaan dat ik in alle consternatie de namen en de telefoonnummers van mijn helpers ben vergeten te vragen. Nu ben ik dus naar ze op zoek, want ik wil ze zo graag bedanken wat ze voor mij hebben gedaan."