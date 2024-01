Spreidingswet vooralsnog geen probleem in Zaanstreek-Waterland

In Zaanstreek-Waterland gaat de spreidingswet niet voor heel veel problemen zorgen. In totaal moet de regio zo'n 1.918 mensen opvangen en voor 1.770 mensen is er al een plek gevonden. "Wij hebben als samenwerkende gemeente ons huiswerk al gedaan", vertelt woordvoerder Martijn Jonker van gemeente Zaanstad resoluut.

Alle gemeenten uit de regio Zaanstreek-Waterland werken samen en vooruitlopend op de verantwoordelijkheid is er al een verdeling gemaakt. Omdat niet alle gemeenten even groot zijn, neemt bijvoorbeeld Zaanstad de meeste plekken voor haar rekening.

De asielzoekers gaan daarheen. In Purmerend is de gemeente druk bezig om voor de Oekraïense vluchtelingen een plekje te vinden en in de overige gemeenten worden de minderjarige vluchtelingen opvangen.

Bijna rond

Voor de spreidingswet er was, is er dus al een onderlinge verdeling gemaakt. Er komen door de wet volgens de woordvoerder zo'n 148 extra mensen bij. Jonker: "Als 95 procent al geregeld is, dan is dit niet het grootste probleem. Wij hebben als gemeente ons huiswerk al gedaan."

Er komen binnenkort twee cruiseschepen aan in de Gerrit Bolkade. Deze liggen nu klaar in Amsterdam. Als de schepen goed bewoonbaar zijn, kunnen hier 800 asielzoekers worden opgevangen.



Zie hieronder de officiële verdeling. Zaanstreek-Waterland kiest er in overleg voor om dit dus anders aan te pakken.