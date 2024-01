Amsterdam aA nl Vrijwilligers rijden ouderen rond in Nieuw-West

Sinds een aantal weken rijdt in Nieuw-West het 'buurtbakkie' rond. Vrijwilligers verzorgen ritjes voor mensen die bijvoorbeeld slecht ter been zijn. Het gaat om een pilot van een jaar. Het elektrische karretje rijdt twee dagen per week in Osdorp en twee dagen in Slotervaart.

Mohamed el Adel van mannencentrum Daadkr8 in Osdorp is normaal gesproken verantwoordelijk voor het inplannen van de ritjes, maar vandaag kruipt hij zelf achter het stuur van de e-shuttle. "We gaan een Amsterdammer ophalen. Mevrouw is een beetje slecht ter been dus ik breng haar even naar de bank toe."

Foto: AT5

Je ziet ze in Amsterdam wel meer rijden, die elektrische autootjes voor persoonlijk vervoer. Maar in Nieuw-West is het nieuw. Mohamed: "Wij weten als geen ander wat er in de buurt speelt. Er is veel vergrijzing, mensen komen bijna nergens meer. Het openbaar vervoer is best wel prijzig en het aanvullende openbaar vervoer van het RMC is leuk, maar het kan heel lang duren voordat ze je komen ophalen. Deze e-shuttle is een toppertje. Die komt overal. Wij proberen onze Amsterdammers zo snel mogelijk op hun bestemming te brengen." Zolang het binnen het postcodegebied is.

Mohamed haalt mevrouw Van Vlijmen op. Ze moet pinnen maar de automaat bij haar om de hoek is ontploft. "De automaat waar ik naar toe kon lopen met mijn rollator is opgeblazen. Ik heb gevraagd of ze me naar een andere automaat kunnen brengen. En dat kon." Mohamed brengt haar niet alleen maar loopt ook mee naar binnen zodat mevrouw Van Vlijmen zich wat veiliger voelt.

Bijzondere samenwerking Het bijzondere aan het initiatief in Nieuw-West is dat er wordt samengewerkt door verschillende organisaties. "Wij delen de e-shuttle samen met wijkparochie De Ark in Slotervaart," legt Mohamed uit. "Wij rijden op maandag en dinsdag van 10.00 tot 16.00 uur en zij rijden op woensdag en donderdag. Dus elke woensdagochtend komen zij dit autootje bij ons ophalen en donderdagavond brengen ze hem weer terug." Deze maand sloegen ook twee seniorenflats in Nieuw-West (Osdorperhof en Klarenburg) de handen ineen. Met een geleende bus van zorgorganisatie Cordaan kunnen bewoners nu twee dagen per week een uitstapje maken. Ook hier wordt gebruikt gemaakt van vrijwilligers.

Mevrouw Van Vlijmen heeft inmiddels geld gepind en wordt weer thuisgebracht. "Even een uurtje slapen op de bank, daar ben ik goed in." Ze zal in de toekomst zeker vaker gebruik gaan maken van de vervoersdienst. Wijzend op Mohamed: "En dan mag deze meneer weer komen want die is heel vriendelijk." Zij een autootje wij een autootje De pilot in Nieuw-West startte op 8 januari en duurt dus een jaar. Als het goed blijft lopen verwacht Mohamed dat er in de toekomst meer vrijwilligers én meer elektrische voertuigen nodig zijn. "Als er heel veel vraag naar is - en we denken dat dat zo is - dan krijgen De Ark en wij misschien een eigen autootje, misschien wel twee. Dan kunnen wij bij de gemeente aankloppen." Een ritje met de e-shuttle kost één euro. Voor meer informatie: www.buurthulpnieuwwest.nl