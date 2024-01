Leerlingen Oscar Romero starten petitie voor méér herkansingen bij schoolexamens

Op middelbare school Oscar Romero in Hoorn krijgen examenkandidaten dit schooljaar maar één mogelijkheid voor een herkansing. De leerlingen vinden dit niet eerlijk omdat andere scholen in de regio meer herkansingen hebben. Om evenveel herkansingen te krijgen zijn zij een petitie gestart, die inmiddels al meer dan 300 keer is ondertekend.

Leerlingen schreven een ‘klachtenbrief’ naar het Oscar Romero in Hoorn over de gang van zaken. Die is online inmiddels meer dan 300 keer ondertekend. "Wij krijgen maar één herkansing voor onze toetsweken, terwijl er voorgaande jaren altijd twee herkansingen waren. Deze maatregel is genomen omdat voorgaande jaren veel leerlingen zich ziek gingen melden voor hun herkansingen. Dit is toch niet onze schuld? Dit is alleen bij onze school. Andere scholen hebben nog steeds twee herkansingen, of zelfs drie. We maken allemaal dezelfde examens", zo luidt de boodschap.

De school bevestigt aan NH dat er een petitie rondgaat omdat het examenreglement is aangepast. Daarin is vastgelegd dat leerlingen dit schooljaar maar één herkansing krijgen. Vorige week vrijdag zijn de school en initiatiefneemster van de petitie al in gesprek geweest, vertelt rector Wessel van de Hoef.

Hij juicht het alleen maar toe. "Ik vind dat alleen maar mooi, het duidt op betrokkenheid. Het is natuurlijk goed om te zien dat de leerlingen hun democratische recht gebruiken. Dat kunnen wij als school alleen maar aanmoedigen, en daar ben ik blij mee."

Evaluatie

Volgens hem staat de deur altijd open, ook als ze een tweede gesprek willen. "De input van de leerlingen nemen we mee bij de evaluatie van onze beleidslijn. Natuurlijk krijgen onze leerlingen alle mogelijkheden om zo goed mogelijk hun eindexamen te maken. We hebben al jaren goede examenresultaten en we hebben er alle vertrouwen in dat deze beleidslijn daar geen verandering in brengt."