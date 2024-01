Bloemendaal moet meeste opvangplekken regelen: "Achter ieder cijfer schuilt een gezicht"

"Laten we er met elkaar in Nederland de schouders onder zetten, en zorgen voor stabiliteit en rust in de asielketen"

Hij doet dan ook een oproep tot een humaner narratief: "Laten we er met elkaar in Nederland de schouders onder zetten, en zorgen voor stabiliteit en rust in de asielketen."

"Het zal niet makkelijk worden en het gaat logischerwijs de afgelopen maanden veel over cijfers, maar laten we niet vergeten dat achter ieder cijfer een gezicht schuilt, van een mens op zoek naar veiligheid."

De provincie moet op basis van de nieuwe spreidingswet 16.000 asielopvangplekken regelen, zo werd vandaag bekend. In totaal zal de Noord-Hollandse asielopvang met bijna 5000 plekken toenemen. "Laten we niet vergeten dat achter ieder cijfer een gezicht schuilt, van een mens op zoek naar veiligheid."

Gedwongen asielopvang

Een woordvoerder van het Centraal Orgaan Asielopvang Noord-Holland laat vandaag in een reactie weten geen verdere uitspraken te doen en verwijst naar het ministerie van Asiel en Migratie. Een woordvoerder daar benadrukt dat de cijfers die vandaag naar buiten zijn gekomen, indicatief zijn.

Woordvoerder: "De Noord-Hollandse gemeenten gaan aan de provinciale regietafel in gesprek over hoe de 16.000 plekken in te vullen. Hier zal worden gekeken op welke manier en welke soort opvang per gemeente op dit moment geregeld is, en hoe het overige aantal opvangplekken over gemeenten eerlijk verdeeld kan worden."

De provincie Noord-Holland heeft tot 1 november 2024 de tijd de 16.000 asielopvangplekken over al haar gemeenten te verdelen. Als daaruit blijkt dat het niet lukt de speciale opgave in te vullen, zal er volgens de woordvoerder eerst een gesprek tussen het Rijk en de provincie plaatsvinden. Als dat allemaal niet tot oplossingen leidt, kan de bewindspersoon zelf gemeenten aan gaan wijzen. "Dat is dus nogmaals een allerlaatste instrument en zal op z'n vroegst pas in 2025 gebeuren", aldus de woordvoerder.