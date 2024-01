Asielzoekersquotum leek gehaald, maar Amstelveen moet nóg 200 vluchtelingen opvangen

Amstelveen moet dit jaar nóg 200 vluchtelingen opvangen. Dat heeft het Rijk vandaag bekendgemaakt. Tijdens een informatieavond gisteravond over een nieuw asielzoekerscentrum in de wijk Kronenburg vertelde de gemeente nog dat het quotum van het Rijk gehaald zou worden. Maar dat is nu alweer verhoogd.

Naar verwachting wordt dat aantal in het najaar behaald. 60 ama's (alleenstaande minderjarige asielzoekers) worden sinds afgelopen week opgevangen in een pand aan de Bouwerij, op bedrijventerrein Legmeer.

Uit de woorden van wethouder Adam Elzakalai blijkt dat deze nieuwe cijfers gisteravond nog niet bekend waren bij de gemeente. Hij ging nog uit van 360 asielzoekers en legde uit waar dat getal vandaan kwam: "Eind 2022 was er al een indicatie bekend hoeveel iedere gemeente bij een verdeling zou moeten opvangen. Voor Amstelveen was dat 360. De gemeenteraad heeft toen besloten om voor ongeveer 360 asielzoekers plaats te maken."

De overige plekken zijn over ongeveer negen maanden gereed, zo benadrukte de gemeente gisteravond opnieuw. Een kantoorpand aan de W.H. Keesomlaan in Kronenburg wordt momenteel omgebouwd en geschikt gemaakt voor de komst van zo'n 290 asielzoekers.

Bij de bekendmaking van de plannen stelde de gemeente met de gekozen locaties 'de druk op omliggende wijken beheersbaar te houden'. Toch denkt vooral de joodse gemeenschap in Amstelveen (en Amsterdam) daar anders over. Zij maken zich zorgen over hun veiligheid als er in september 290 asielzoekers komen te wonen.

Spreidingswet

De spreidingswet gaat morgen in en is bedoeld om asielzoekers eerlijker over Nederlandse gemeenten te verdelen. Gemeenten mogen met elkaar onderhandelen, maar als ze er niet uitkomen, zal het Rijk asielzoekers aan gemeenten gaan toewijzen. Dat zal op z'n vroegst in 2025 gebeuren.

Vanwege de onderhandelingsmogelijkheid kan Amstelveen nog niet zeggen of de gemeente de komende tijd nog eens 200 plekken voor asielzoekers gaat realiseren. "We gaan eerst met andere gemeenten aan de provinciale regietafel zitten", aldus een gemeentewoordvoerder.