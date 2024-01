Wel of geen noodopvang voor asielzoekers? Twijfelend Hilversum hakt vanavond de knoop door

Hilversum twijfelt flink over het bieden van extra opvangplekken aan asielzoekers. De nood voor extra vluchtelingenopvang is al maanden hoog en hulp is hard nodig, maar aan de andere kant wil Hilversum ook niet afstappen van haar eigen plannen. Toch ligt er nu een voorstel op tafel om extra asielzoekers een plek gegeven. De gemeenteraad stemt vanavond en dat wordt nog spannend.

Het bieden van tijdelijke noodopvang verdeelt de Hilversumse gemeenteraad al langer. Het is niet dat de gemeente geen verantwoordelijkheid wil nemen, maar vorig jaar heeft Hilversum besloten te gaan voor vaste opvang van 360 asielzoekers. Hilversum heeft zich daarmee al voorbereid op de spreidingswet. Drie locaties Het idee is dat Hilversum op drie locaties 120 vluchtelingen gaat opvangen en dat deze mensen hier ook lange tijd gaan verblijven en onderdeel worden van de samenleving. Waar deze asielzoekers komen, is nog niet duidelijk. Die zoektocht zou pas beginnen als de nieuwe wet is aangenomen. Op voorhand is al duidelijk dat het vinden van geschikte plekken lastig is. Hoe Hilversum die asielzoekers moet opvangen is afgelopen jaar uitgebreid besproken met de Hilversummers. De tientallen gesprekken zijn het fundament geweest van het nieuwe lokale asielbeleid, waar de raad in december bijna unaniem mee akkoord is gegaan.

Dit eigen Hilversumse traject is ook altijd de reden geweest om nee te zeggen tegen de vele eerdere verzoeken van onder andere staatssecretaris Eric van der Burg van Justitie en Veiligheid om extra asielzoekers op te vangen. Het aanmeldcentrum in Ter Apel stroomt al langer over en extra plekken zijn keihard nodig. Als Hilversum nu óók nog kiest voor crisisopvang van asielzoekers dwarsboomt dit het zorgvuldig doorlopen proces met de Hilversummers. Verantwoordelijk wethouder Bart Heller (GL) vindt dat Hilversum dan haar woord breekt met de bevolking. Dat gaat een nieuwe deuk in het vertrouwen in de politiek opleveren. Falend overheidsbeleid Gezien de schrijnende situatie in het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel, waar mensen moeten slapen op de grond, in stoelen, recreatieruimtes en wachtkamers, moet ook Hilversum een handje helpen. Dat vindt althans een flink deel van de politiek. De partijen stellen dat het falende overheidsbeleid niet op één dorp in Groningen mag worden afgewenteld. Hilversum moet ook hier verantwoordelijkheid nemen.

Deze discussie begon afgelopen najaar al toen de lokale PvdA-fractie pleitte voor het bieden van noodopvang. Afgelopen december kreeg dit een vervolg toen er ook daadwerkelijk een voorstel was ingediend met de oproep om aan een ‘realistisch aantal vluchtelingen noodopvang’ te gaan bieden. De stemmen staakten toen: zeventien raadsleden stemden voor en zeventien tegen. Drie raadsleden waren toen niet aanwezig, de gemeenteraad kijkt daarom vanavond nog eens naar dat voorstel. Groot probleem Het Hilversumse gemeentebestuur heeft ondertussen gekeken naar de mogelijkheden en onmogelijkheden van noodopvang en vooral ook de gevolgen daarvan. Daar blijkt ook uit dat Hilversum meteen een of meerdere locaties beschikbaar moet stellen als men 'ja' zegt. En dat is nou net het grote probleem. Eigenlijk is noodopvang alleen mogelijk in hotels, zo is te lezen. Hilversum vangt al meer dan een jaar 148 asielzoekers op in Hotel Gooiland. De enige mogelijkheid die Hilversum ziet, is meer plekken bieden in het hotel. Dat moet dan onderzocht worden. En dat lijkt te moeten gaan gebeuren. Vooraf lijkt de kans groot dat het voorstel om met noodopvang voor asielzoekers te gaan komen wordt aangenomen. Bij de laatste stemming ontbraken twee raadsleden van Democraten Hilversum, de oppositiepartij die voor extra opvang is. Dat zou wijzen op een 19-18 uitslag. Hilversum moet dan in allerijl op zoek naar een geschikte locatie en heeft meteen wat uit te leggen aan de inwoners, omdat de gemeente meer gaat doen dan eerder toegezegd.

Hilversum moet 536 vluchtelingen opvangen Vanaf morgen gaat de zogenoemde spreidingswet officieel in. Deze moet ervoor zorgen dat asielzoekers eerlijk over de Nederlandse gemeenten worden verdeeld. De overheid heeft vandaag bekendgemaakt hoeveel asielzoekers elke gemeente ongeveer zal moeten opvangen, maar die aantallen liggen nog niet helemaal vast. Hilversum zou 536 opvangplekken voor vluchtelingen moeten realiseren.