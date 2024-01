Gebouw Hilversumse bibliotheek opnieuw in de verkoop na mislukte eerste poging

Er kan vanaf vandaag weer geboden worden op Villa Erica, het gebouw van de Hilversumse bibliotheek. De bieb is van plan te verhuizen naar de Gooische Brink, daarom zal het pand aan de ’s-Gravelandseweg worden verkocht. Afgelopen jaar werd het pand al aangeboden via een biedingsprocedure, maar de koop ging uiteindelijk niet door.

Eigenlijk zou vorig jaar tijdens de zomer de knoop worden doorgehakt. Dan zou bekend worden wie de nieuwe eigenaar zou zijn. Dat is niet gelukt. 'Na uitvoerig beraad heeft het bestuur van de Bibliotheek toen besloten om niet tot gunning over te gaan met betrekking tot de verkoop van Villa Erica. Dit is gelegen in het feit dat de biedingen niet beantwoorden aan de verwachtingen ten aanzien van de verkoopopbrengst en de voorwaarden', zo luidde de officiële lezing van het bureau dat de verkoop begeleidt.

Nieuwe poging

Vandaag gaat het pand opnieuw in de verkoop en krijgen geïnteresseerden de kans om een bod uit te brengen.

Villa Erica wordt verkocht aan de beste bieder en de bibliotheek bepaalt zelf wie het mag kopen. Het pand moet namelijk weer een maatschappelijke bestemming krijgen en de prijs moet ook goed zijn natuurlijk.

Rijke historie

Villa Erica begon in 1844 als kostschool voor jongens, maar sloot twintig jaar later alweer de deuren om als woonhuis voor een rijke familie verder te gaan. In 1897 werd het een chique hotel, het ‘Oranjehotel’, met prachtige ‘salons’ voor bijeenkomsten, maar vijftien jaar later in 1912 bleek het vernieuwende concept niet aan te slaan en ging het hotel dicht. In 1932 kocht het bestuur van de Openbare Leeszaal en Bibliotheek het pand voor 32.000 gulden. Voor die tijd een enorm bedrag, maar nu een schijntje.