De Peiling: Schoolzwemmen moet weer betaald worden door de overheid

Het verplichte schoolzwemmen werd in de jaren 80 afgeschaft, en sindsdien mogen scholen zelf bepalen of ze het aanbieden. Dat gebeurt steeds minder, want tegenwoordig krijgt nog maar een kwart van de basisschoolleerlingen in Nederland regelmatig zwemles. Herinvoeren van het schoolzwemmen kost de overheid maximaal 212 miljoen euro per jaar.

Voor die 212 miljoen krijgen alle basisschoolleerlingen vanaf groep 1 zwemles tot ze hun diploma's A, B en C hebben. Dat schrijft SEO Economisch Onderzoek in een nog vertrouwelijk rapport in handen van de redactie van RTL Nieuws. Het rapport is gemaakt op verzoek van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Tegenover de kosten staan ook financiële voordelen. Die komen vooral bij de ouders terecht. Die hoeven bij herinvoeren van het schoolzwemmen niet meer met hun kind naar zwemles. Daardoor houden ze veel tijd over.

Daling

Het schoolzwemmen werd dus in 1985 afgeschaft. Sindsdien mogen scholen zelf bepalen of ze het aanbieden. Dat aantal is flink afgenomen: in 1990 deed 90 procent van alle scholen nog aan schoolzwemmen, in 2021 nog 26 procent.

De laatste jaren stijgt het aantal kinderen dat geen zwemdiploma heeft snel. In 2018 had zes procent van de kinderen tussen de zes en de zestien jaar geen zwemdiploma. In 2022 is dat aantal ruim verdubbeld naar 13 procent.

Wat zijn jouw herinneringen aan het schoolzwemmen? Vond je het een feest of een gruwel, en denk je dan ook meteen terug aan de Haak?