Gewapende overval bij hotel aan Sarphatipark

Bij een hotel aan het Sarphatipark in de Pijp heeft vanmorgen een gewapende overval plaatsgevonden. De verdachte is gevlucht en er raakte niemand gewond.

Rond 05.45 uur kwam de melding van de overval binnen. De politie was met meerdere voertuigen ter plaatse. "De verdachte is niet aangetroffen en of er buit is gemaakt is nog onbekend", aldus een woordvoerder van de politie.

De politie heeft de zaak in onderzoek.