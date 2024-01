Oud-directeur Rijksmuseum tegen vergroening van de Dam: "Ontleent kwaliteit juist aan stenen"

Een meerderheid van de raad sprak zich vorige week in een debat over klimaatadaptie uit over een onderzoek naar het vergroenen van de Dam. Volgens oud-directeur van het Rijksmuseum Wim Pijbes, 'lijkt dat een goed idee, maar is dat het niet', zo vertelt hij in Het Parool. "Stadsbomen zijn zeker nuttig, nodig en prachtig, maar niet op de Dam tegenover het paleis", aldus Pijbes.

Pijbes, nu directeur van stichting Droom en Daad, duikt direct de geschiedenis in. Volgens hem was het 'enkele stukje groen' dat ooit op de Dam stond de 'vrijheidsboom', nu alleen nog op prenten in het Rijksmuseum te bewonderen. "De vrijheidsboom die de patriotten op 21 januari 1795 voor het toenmalige Stadhuis op de Dam plaatsten na het uitroepen van de Bataafse Republiek, kreeg nooit navolging", aldus Pijbes. Tot nu, want de gemeenteraad denkt mogelijk aan vergroening van de Dam.

Stedelijk groen in de stad kent volgens Pijbes een lange traditie. "De grachtengordel ontleent voor een belangrijk deel zijn charme aan de karakteristieke iepen. Maar waar de wereldberoemde grachten worden gekenmerkt door bomen, ontleent de Dam zijn kwaliteit juist aan stenen." Hierbij doelt hij op voorbeelden van andere stadpleinen over de wereld, zoals het Piazza del Campo in Siena of de Grote Markt in Brussel.

Damplantsoen

Maar hij heeft een oplossing. Tussen 1925 en 1947 was er het zogenaamde tijdelijke Damplantsoen op de Dam. "Tientallen jaren kon de gemeenteraad geen passende bestemming vinden voor het het gedeelte (voor het Hotel Krasnapolsky, red.) en diende dit armoedig ingerichte Damplantsoen als tijdelijke oplossing." In 1947 werd er een tijdelijk Nationaal Monument geplaatst en na een 'moeizaam verlopen fondswerving', werd het huidige Nationaal Monument onthuld, en verdween het groen.

Hij stelt voor dat er bomen terugkeren op die plek. "Amsterdam viert volgend jaar zijn 750ste verjaardag. Een mooie streefdatum. En begin alvast met die ontsierde hotdogkarren te verwijderen. Dan is de Dam in 2025 schoon, mooi en groen", besluit hij.