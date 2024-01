Geen noodlokalen op schoolplein van basisschool Wormer, raad niet akkoord

Een plan om noodlokalen te bouwen op het schoolplein van basisschool WormerWieken is gisteravond door de gemeenteraad van Wormerland afgewezen. De (burger)raadsleden waren erg kritisch op het voorstel van wethouder Rick Ossendorp, die met het plan kwam. "Het is een ondoordacht voorstel en verre van verstandig", verwoordde VVD-raadslid Yvonne de Boer-Kocx het gevoel van haar collega’s in een volle raadszaal.

Er bestaan onder andere zorgen over het lesgeven in de noodlokalen: gaat dat nog wel goed als er op een paar meter afstand kinderen spelen? Is er nog wel ruimte genoeg op het schoolplein, waar ook de school De Eigen Wijs en kinderopvang Baloe gebruik van maken? Daarnaast vinden ouders en gemeenteraadsleden het wrang dat door dit plan een voetbalkooi verdwijnt. Die is bekostigd door een sponsorloop van de schoolkinderen.

Structurele oplossing

Liever zien de gemeenteraadsleden een structurele oplossing, in plaats van het steken van veel geld (het gaat om een kleine 600.000 euro) in een tijdelijke oplossing in de vorm van noodlokalen. Maar zo'n structurele oplossing lijkt nog ver weg, en intussen zegt wethouder Ossendorp de druk te voelen om tijdig voldoende ruimte te hebben.

Hij heeft al veel opties overwogen - 'we zijn niet over één nacht ijs gegaan' - en alhoewel ook hij niet gelukkig is met noodlokalen op het schoolplein is het volgens hem wel de beste optie. Daar gingen de raadsleden unaniem niet in mee en dus moet Ossendorp terug naar de tekentafel.

Bekijk hieronder de reportage van NH eerder deze week, waarin betrokken ouder Richard Bleeker uitlegt waarom hij tegen de plannen is. Tekst loopt door onder de video.