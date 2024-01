Zelfverdediging of niet? Toedracht fatale vechtpartij Somalische bruiloft nog steeds onduidelijk

Het is nog altijd zeer onduidelijk wat er ruim een jaar geleden precies gebeurde bij een vechtpartij met dodelijke afloop op een Somalische bruiloft in Beverwijk. Dat bleek dinsdag in de rechtbank van Schiphol. Een 21-jarige man uit Purmerend werd toen doodgestoken, ook raakten twee andere mannen gewond. Twee Hilversummers (nu 22 en 23) zitten sindsdien vast op verdenking van moord.

De bruiloft was in oktober 2022. Een groep jonge mannen kreeg op de bruiloft ruzie met elkaar en besloot dat buiten uit te vechten. Het is de vraag of de twee verdachten zelf ruzie zochten, of handelden uit zelfverdediging tegen een grotere groep.

De inleidende zittingen zijn in de zwaarbeveiligde rechtbank van Schiphol. Dat komt door een incident tijdens één van de eerdere behandelingen, toen in de 'normale' rechtbank in Alkmaar. In april vorig jaar slaagde een jongeman er in om vanuit het publieke gedeelte pijlsnel naar de jongste van de twee verdachten te sprinten en hem in de beklaagdenbank drie of vier rake vuistslagen op z'n hoofd te geven.

Opmerkelijk genoeg heeft de verdachte die de klappen kreeg het mes waarmee destijds is gestoken waarschijnlijk helemaal niet gebruikt, hoewel er aanwijzingen zijn dat hij het moordwapen wel naar de bruiloft had meegenomen.

Eenzijdig beeld

De andere verdachte bekende eerder wel met het mes te hebben gestoken. Maar hij noemde dat zelfverdediging: "Ik werd aangevallen en ik moest mezelf verdedigen. Zij waren met een grote groep, daarom hebben zij veel getuigen, snapt u? Wij (hij en zijn medeverdachte, red.) waren daar met z'n tweeën."

De advocaten van de verdachten, Jeffrey Jordan en Jacorine Jager, denken daarom dat het beeld dat het Openbaar Ministerie nu van de dodelijke vechtpartij heeft, eenzijdig is. De getuigen behoren bijna allemaal tot de vriendengroep van het slachtoffer.

