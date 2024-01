Zeldzame hermelijn gespot in Hoofddorp: "Geluksmoment"

Corinne uit Hoofddorp wist gisteren niet wat ze zag. In de tuin van haar buren spotte ze een hermelijn, een zeldzaam roofdiertje. De marterachtige is een van de vele wilde dieren die ze rondom haar huis heeft gespot: van uilen tot vossen. Ze motiveren haar het leefgebied van dieren in Haarlemmermeer te beschermen.

Zeldzame hermelijn gespot - Foto: Pixabay (rechts), Corinne Kalisvaart (links)

Corinne Kalisvaart praatte met de buren verderop toen ze een wit dier met een zwart puntje op de staart zag: een hermelijn. Het dier zat op de vogelvoederplaats van het terras van de buren, waar net nieuwe pinda's en nootjes waren neergelegd. "Het was zo gaaf om te zien", vertelt Corinne, die in een boerderij aan de Rijnlanderweg woont. Vlak nadat de buurman een foto maakte, vluchtte het dier weg. "Normaal komen ze niet als je er bent. Ze zijn heel schuw", legt Corinne uit. Zeldzaam In Haarlemmermeer is de afgelopen vijf jaar maar één keer eerder een melding gedaan van een hermelijn. "Het zijn hele zeldzame roofdiertjes." Corinne had ook niet verwacht het diertje in Haarlemmermeer te vinden. "Ze leven in bosjes en heggen en er is hier juist vooral veel open terrein."

Er zijn maar weinig mensen in Nederland die een hermelijn in het wild hebben gezien. Dat komt voornamelijk doordat het kleine roofdier langzaam uit Nederland verdwijnt, zegt de Zoogdiervereniging. Vooral de afgelopen jaren heeft de marterachtige het erg zwaar gehad. In deze jaren zijn de geschikte leefgebieden in Nederland voor de hermelijn steeds schaarser geworden. Doordat het landschap versteent en steeds kaler wordt, zijn er minder prooien te vinden en is er weinig plek voor de hermelijn om zelf dekking te zoeken voor roofvogels en vossen.

Corinne en haar buren hebben al allerlei dieren in hun tuinen gespot: van uilen tot vossen. Deze dieren probeert ze een gezicht te geven door foto's van ze te delen op Instagram en Facebook. "Als mensen niet weten dat er wilde dieren zijn, hoe moeten ze dan rekening met ze houden?" Tekst gaat verder onder de collage.

De dieren die Corinne in haar tuin heeft gespot - Foto: Corinne Kalisvaart

Naast bewustwording creëren probeert ze direct invloed uit te oefenen op het beleid van Haarlemmermeer. De gemeente wil het bedrijventerrein Schiphol Trade Park - het gebied achter het station in Hoofddorp - uitbreiden. "Als ze bouwen, moeten ze bedenken dat deze dieren hier ook leven", vertelt ze. "Er moet ook leefgebied overblijven."

"De dieren zijn ook inwoners van Haarlemmermeer" Corinne Kalisvaart

In eerste instantie vocht ze tegen de komst van de ontwikkeling van het bedrijventerrein in de buurt van haar huis. Toen dat niet lukte stuurde ze met succes aan op een ecologische visie voor dit gebied: "Het ontwerp van dit bedrijventerrein is natuurinclusief, maar dat neemt niet weg dat er een stuk leefgebied voor de dieren verdwijnt." Door de dieren te fotograferen en te melden, wil Corinne de dieren beschermen en zorgen dat het leefgebied van de dieren groen blijft en niet te erg volgebouwd wordt. Zo strijdt ze tegen de bomenkap bij de Geniedijk. "De dieren zijn ook inwoners van Haarlemmermeer", benadrukt Corinne. Zie hieronder een eerder gemaakte video waarin Corinne vertelt over de dieren in Haarlemmermeer:

Corinne Kalisvaart dwingt gemeente mee te denken over natuurinclusief bouwen - NH Nieuws