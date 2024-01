Eigenaren Manege De Schimmelkroft boos: Geen geschikte locatie in Heemskerk

Mandy Klooster en Martin Huitema, eigenaren van manege De Schimmelkroft in Heemskerk, zijn boos. Terwijl zij nog vol in gesprek waren met het college over een mogelijke verhuizing van hun manege, stemde de raad in oktober voor een motie van Heemskerk Lokaal. Daarmee lijkt de verhuizing definitief van de baan. “Ik vind dat je dit onbehoorlijk bestuur mag noemen”, briest Mandy.

Mandy en Martin op het strand - Foto: Mandy Klooster

Op 23 december 2021 werd een eerdere motie met een nipte meerderheid aangenomen, wat betekende dat De Schimmelkroft juist wel opgenomen zou worden in het ontwerp voor de herinrichting van de locatie Assumburg/Oud Haarlem/Tolhek (AOHT). Maar in de namiddag voor de kerst van 2023 kreeg Mandy een telefoontje van wethouder Aad Schoorl. “Hij vertelde van de nieuwe motie en dat het college moest kijken naar alternatieve locaties voor de manege. Hij zei: 'We hebben rondgekeken, maar met de huidige regelgeving weten wij geen andere plek. Dus voor ons houdt het even op'. Dan word je gewoon weggeveegd. Gezien het feit dat er een toezegging is gedaan dat we in dat park komen en dat daar nu van wordt afgeweken. Dan zijn je woorden op. Wij zijn er heel boos over”, zegt Mandy.

De motie was ingediend door Heemskerk Lokaal, die in de toelichting aangaf dat de ‘diverse stakeholders in het gebied wachten op duidelijkheid’. Maar voor Mandy blijft het onbegrijpelijk: “Wij waren volop bezig met stikstofvergunningen, samen met de Omgevingsdienst”, vervolgt ze. “Die afspraken waren er al en er zijn gesprekken geweest. We hadden anderhalve week eerder nog een gesprek op het gemeentehuis. Ik begrijp niet waarom Heemskerk Lokaal deze motie heeft ingediend. En we begrijpen niet waarom het college niets heeft gedaan en niets van zich heeft laten horen.” Dierenwelzijn De manege is op zoek naar een nieuwe locatie, omdat het ruitersportcentrum uit z’n jasje gegroeid is. Ook zorgen nieuwe richtlijnen voor paardenwelzijn ervoor dat het oude centrum niet meer voldoet. “We willen verhuizen vanwege de ruimte en het dierenwelzijn, maar dat lijkt de gemeente niet te zien", liet Mandy eerder al aan NH weten. Toch zitten Mandy en Martin niet stil. “Met huidige grootte van de Schimmelkroft is er op dit moment geen alternatieve locatie. Maar er zijn meer wegen naar Rome. Wij gaan verder, maar hoe kan ik nog niet precies zeggen. We slopen de boel niet en zijn al helemaal niet van plan te stoppen. Zolang er geen alternatief komt, blijven we waar we zitten en gaan we niet weg.” Wethouder Aad Schoorl was niet bereikbaar voor commentaar.