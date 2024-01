Dylan Groenewegen in massasprint Saudi-Arabië geklopt door landgenoot

De Nederlandse wielrenner Casper van Uden heeft verrassend de eerste etappe in de ronde van Saudi-Arabië gewonnen. Van Uden troefde in de eindsprint Amsterdammer Dylan Groenewegen af. Het verschil op de meet was iets meer dan een banddikte.

De 30-jarige Groenewegen opende zijn seizoen eerder deze maand met winst in de Clàssica Comunitat Valenciana en had zijn zinnen gezet op de zege in Saudi-Arabië. Vorig jaar won de de Noord-Hollander nog de openingsrit van de vijfdaagse rittenkoers in het Midden-Oosten.

In de sprint naar de finish in Al Manshiya Train Station profiteerde de 22-jarige Van Uden van het voorbereidende werk van zijn ploeggenoten. Zij manoeuvreerden hem in een goede positie voor een laatste tempoversnelling. Groenewegen kwam in de laatste meters sterk opzetten, maar was te laat om Van Uden nog te kunnen passeren.

De ronde van Saudi-Arabië kent vijf etappes. De afsluitende rit is op zaterdag 3 februari.

Bekijk hieronder de eindsprint van de eerste etappe.