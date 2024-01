Burgemeester neemt eerste maatregelen na drie explosies op een dag in Alkmaar

De gemeente benadrukt in een persbericht dat de bewakingscamera's aan de Mesdaglaan niet alleen het gevoel van veiligheid voor de bewoners kan versterken, maar ook kunnen helpen bij strafrechtelijk onderzoek.

De eerste explosie was maandag iets na vier uur 's nachts op de Ruusbroechof in de wijk Overdie. Later die dag, om half acht en half negen 's avonds, waren er explosies op de Mesdaglaan en de Olieslagerstraat, beide in de wijk De Mare. Op de Ruusbroechof en in de Olieslagerstraat waren al eerder explosieven afgegaan. Naar aanleiding van die laatste werden er zelfs camera's geplaatst en een woning gesloten.

Verdachten in beeld

Gisteravond deelde Opsporing Verzocht camerabeelden waarop was te zien hoe een verdachte twee explosies afstak. Het programma roept mensen op om zich te melden als ze meer weten of de verdachte hebben gezien.