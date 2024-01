File op A9 door losgeraakt asfalt bij knooppunt Holendrecht

Op de A9 richting Diemen is nog voor de avondspits een file ontstaan. Asfalt dat dit weekend ter hoogte van knooppunt Holendrecht is gelegd, heeft daar losgelaten. Dat zorgt voor driekwartier vertraging.

De file begint bij Aalsmeer. Een woordvoerder van Rijkswaterstaat laat aan NH weten dat de beschadiging aan het wegdek te maken heeft met werkzaamheden van dit weekend. Die werden uitgevoerd om de A9 te verbreden. De verbindingsweg met de A2 was het hele weekend dicht.

"Over een afstand van zo'n dertig meter is daar nu asfalt losgeraakt, daarom moet het verkeer over 1 rijstrook van de A9 naar de A2", legt de woordvoerder uit. Het nieuwe asfalt was volgens hem nodig, omdat de rijbaan voor het project iets moest worden verlegd.

Vanavond hersteld

Rijkswaterstaat gaat het asfalt vanavond laat pas herstellen. "We doen het pas dan, omdat er ook een rijstrook richting Amsterdam uit moet worden gehaald om de werkzaamheden uit te voeren. Dat doen we liever niet in de spits."