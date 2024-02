Na Calandlyceum ook op tweede Amsterdamse school sprake van onveilige werksfeer

Ook op middelbare school Lumion in Amsterdam Nieuw-West zou tussen 2020 en 2022 sprake zijn geweest van sociale onveiligheid. Dit blijkt uit gesprekken met (oud-)werknemers van de school. Zij benaderden NH/AT5 na berichtgeving over angstcultuur op het Calandlyceum. De scholen vallen onder dezelfde stichting en hebben dezelfde directeur. Ook bij Lumion vertrokken er tientallen medewerkers na intimidatie en chantage door de huidige directie. Een woordvoerder van Lumion laat weten dat de snel groeiende school om een nieuwe koers vroeg, en blijkbaar kon niet iedereen zich daarin vinden.

Na onze berichtgeving van vorige week over het massale vertrek van werknemers bij het Calandlyceum in het afgelopen jaar, benaderden 12 (oud)-werknemers van 'zusterschool' Lumion de redactie. De rode lijn: ook daar was volgens hen sprake van een 'angstcultuur' met de huidige directeur Sufayil Dönmez aan het hoofd. Met als gevolg dat daar tussen 2020 en 2022 tientallen werknemers al dan niet vrijwillig vertrokken.

De situatie die wordt omschreven speelde tussen 2020 en 2022. In aanloop naar dit artikel hebben 12 medewerkers en oud-medewerkers van de school anoniem hun verhaal gedaan. Hun namen zijn bekend bij de redactie. Ook is NH/AT5 in bezit van documentatie, die hun verhalen ondersteunen.

Lumion in Nieuw-West heeft zo'n 1.500 leerlingen en biedt onderwijs in vmbo, havo en vwo aan. De school startte in 2012 als 'Caland 2' naast het Calandlyceum. Sufayil Dönmez is directeur van de school, net als van het Calandlyceum en de School van de Toekomst. De drie scholen vallen onder stichting Progresso.

Het omslagpunt ligt volgens gesproken ingewijden rond het moment dat de medezeggenschapsraad (MR) opnieuw moet worden samengesteld in schooljaar 2021-2022. "Mensen stelden zich verkiesbaar, maar kregen de directie tegenover zich. Die vertelde ze dat ze hun kandidatuur in moesten trekken, omdat dat anders schadelijk kon zijn voor hun carrière op school." Dat waren volgens deze medewerker ook precies de mensen die een kritische blik hadden op het beleid van de school.

Na dat gesprek wordt in 2022 een onafhankelijk onderzoek in gang gezet door Ewald Weiss, de toenmalige bestuurder. De signalen van de onveilige werksfeer zijn ook bekend geworden bij het uitvoerend onderzoeksbureau, blijkt uit documenten die in handen zijn van NH/AT5.

Langzamerhand voelt het voor docenten die op de school werken of er twee kampen ontstaan: "Het is net een sekte. Vijf jaar lang zat ik er zelf ook in. Je komt daar pas uit als je inziet wat er allemaal aan de hand is en dat al die goede bedoelingen helemaal niet goed worden uitgevoerd", vertelt iemand die inmiddels op een andere school werkt.

Wanneer de oud-bestuurder met pensioen gaat, treedt Judith van Biemen als bestuurder aan. Zij staakt volgens meerdere bronnen het onafhankelijk onderzoek en benoemt Dönmez tot directeur van het Calandlyceum. "Volgens mij was de reden dat hij een nieuwe kans verdiende", vertelt een van de gesprokenen. "Ik snap niet dat hij op het Caland aan de slag mocht na wat er op Lumion allemaal al misging", vertelt een van de anonieme medewerkers. Op de vraag waarom Van Biemen het onderzoek staakte, krijgen we weinig antwoord. De reactie vanuit Progresso is onderaan het artikel te lezen.

Wat opvalt is dat de examenresultaten op Lumion de laatste jaren sterk zijn teruggelopen. In 2019 slaagden nog bijna alle eindexamenleerlingen. In 2023 is dat percentage teruggelopen tot onder de 70 procent, bij havo-leerlingen ligt dit zelfs onder de 55 procent. "De toekomst van de leerlingen staat op het spel, zij moeten hier niet de dupe van worden", vertelt één van de medewerkers.

Volgende week verschijnen twee rapporten van de Onderwijsinspectie: één over het Calandlyceum en één over Lumion.

Een verklaring voor een omslag als deze durven de mensen die hun verhaal doen niet te geven. Wat door bijna alle gesprokenen benadrukt wordt is dat de onderwijsvisie van de directeur wél heel goed is: "Als het om ideeën gaat heb je aan hem echt een goede." Dönmez is al sinds het begin van Lumion de directeur op school. "Het begon heel gemoedelijk. Maar toen de school groter werd, verloor hij denk ik de controle en ging het mis. Dat zou een reden kunnen zijn."

Reactie namens Progresso:

"Lumion was een zeer snel groeiende school. Dat vroeg om een nieuwe koers. Daar kon niet iedereen zich in vinden, en dat leidde tot een discussie, waar allerlei argumenten bij kwamen. Het bestuur is blijven kijken of er andere stappen nodig waren zoals wel of niet een onderzoek et cetera.

Sinds de transformatie zijn we doorgegaan. De docenten zijn zeer tevreden. Dat geldt ook voor de ouders en de inspectie. Lumion is een goedlopende school waar we trots op zijn."