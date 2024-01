Werkstraf voor wielrenner na ongeluk dat 61-jarige Joke fataal werd

De 66-jarige Jan uit Anna Paulowna heeft van de rechter een werkstraf van 100 uur gekregen voor het, anderhalf jaar geleden, op de Zutweg in Dirkshorn aanrijden van Joke (61). De vrouw belandde door de val met haar hoofd op het wegdek en overleed een dag later aan ernstig hersenletsel. Het Openbaar Ministerie had 160 uur werkstraf geëist.

Joke staat die 11e augustus 2022 met haar man iemand de weg te wijzen, als Jan op zijn racefiets aan komt rijden. Met een snelheid van zo'n 25 tot 30 kilometer per uur rijdt hij haar aan.

Jan weet zelf niet meer goed wat er is gebeurd. Hij houdt het er op dat hij 'toch onvoldoende heeft opgelet'. "In de verte heb ik ze wel zien staan. Vervolgens keek ik naar links naar een zijweg, over mijn schouder, hoorde iets en keek daarna weer voor me. Maar toen was het al te laat." Joke valt door de aanrijding achterover en belandt met haar hoofd op de weg.

Een dag later overlijdt ze aan ernstig hersenletsel. De man van Joke is vergevingsgezind en neemt Jan - die spijt betuigt - niets kwalijk. Hij houdt het op een noodlottig ongeval. Ook het Openbaar Ministerie (OM) erkent dat er 'enkel verliezers in deze zaak zijn'.

Onvoldoende opgelet

Maar Jan helemaal vrijuit laten gaan, wil het OM ook niet. Ze eist een werkstraf van 160 uur. De rechter vindt een werkstraf van 100 uur voldoende. Jan heeft onvoldoende opgelet en onvoldoende rekening gehouden met de voetgangers op de weg, zo oordeelt hij. Maar beseft tegelijkertijd ook dat het leven van Jan nooit meer hetzelfde zal zijn: 'Hij zal moeten leven met de gedachte dat door zijn onoplettendheid een vrouw het leven heeft gelaten'.