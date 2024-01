Tot vanavond laat geen treinen tussen Haarlem en Amsterdam Centraal

De bovenleiding sloeg bij de spoorwegovergang bij Haarlemmerliede tegen de voorruit van een trein. Daardoor ontstond flinke schade aan de trein. Niemand raakte gewond. De machinist kon de trein even verderop tot stilstand brengen.

Extra bussen

De passagiers in de trein zijn per bus verder vervoerd. Spoorbeheerder ProRail probeert de schade aan de bovenleiding zo snel mogelijk te verhelpen, maar de schade blijkt groter dan eerder werd gedacht. De NS meldde eerder dat de treinen rond 19.30 uur vanavond weer konden rijden. Dat is inmiddels bijgesteld naar 21.30 uur. Er worden extra stopbussen ingezet tussen Amsterdam-Sloterdijk, Halfweg-Zwanenburg, Haarlem-Spaarnwoude en Haarlem.

De storing zorgde vanochtend voor flinke drukte op het station van Haarlem. Inmiddels heeft iedereen zijn of haar weg op een andere manier weten te vervolgen en is het rustig op het station Haarlem. Ook bij de bussen op het Stationsplein staan geen lange rijen.