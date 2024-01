Tot vanavond geen treinen tussen Haarlem en Amsterdam Centraal

De storing zorgde vanochtend voor flinke drukte op het station van Haarlem. Inmiddels heeft iedereen zijn of haar weg op een andere manier weten te vervolgen en is het rustig op het station Haarlem. Ook bij de bussen op het Stationsplein staan geen lange rijen.

De passagiers in de trein zijn per bus verder vervoerd. Spoorbeheerder ProRail probeert de schade aan de bovenleiding zo snel mogelijk te verhelpen. De NS meldt dat de treinen pas rond half acht vanavond weer kunnen rijden. Er worden extra stopbussen ingezet tussen Amsterdam-Sloterdijk, Halfweg-Zwanenburg, Haarlem-Spaarnwoude en Haarlem.

De bovenleiding sloeg bij de spoorwegovergang bij Haarlemmerliede tegen de voorruit van een trein. Daardoor ontstond flinke schade aan de trein. Niemand raakte gewond. De machinist kon de trein even verderop tot stilstand brengen.

