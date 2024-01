Geen treinen tussen Haarlem en Amsterdam Centraal tot eind van de middag

Het is nu alleen mogelijk om met de bus in Amsterdam te komen vanuit Haarlem en andersom. De NS laat weten dat de storing vermoedelijk pas na half acht vanavond is verholpen. Er worden extra stopbussen ingezet tussen Amsterdam-Sloterdijk, Halfweg-Zwanenburg, Haarlem-Spaarnwoude en Haarlem.

Volgens lokaal medium Haarlem105 was het vanochtend erg druk op het station van Haarlem. Inmiddels heeft iedereen zijn weg op een andere weten te vervolgen en is het station uitgestorven, aldus onze verslaggever.