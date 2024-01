Krachtpatsers verslepen 50 zakken cement naar radarbunker in Wijk aan Zee

Zo’n 35 krachtpatsers hebben zich afgelopen zondag gemeld in Wijk aan Zee om 50 zakken cement over het duin naar de radarbunker te sjouwen voor werkzaamheden aan de vloer. En binnen een uur was de klus geklaard. “Het waren allemaal echte aanpakkers”, vertelt Luuth van der Scheer, voorzitter van Rondje Wijk aan Zee, de stichting die de bunker beheert.

Zakken cement sjouwen naar de radarbunker - Foto: Stichting Rondje Wijk aan Zee

De oneffen vloer van de bunker moet geëgaliseerd worden, want er zitten allemaal gaten in. Tijdens de rondleidingen die daar gegeven worden, kunnen mensen struikelen. Maar het is nog een hele klim om bij de bunker te komen, zeker met zware zakken cement. Daar is veel spierkracht voor nodig en dat ondervond ook onze verslaggever Koen Bugter. Zie de video hieronder.

Zandzakken naar de bunker - NH Nieuws

Volgens Luuth is er volop gehoor gegeven aan de oproep, die NH Nieuws namens de stichting deed. “Er waren zo’n zeven stevige jongens van de KRNM. Die gingen meteen aan de slag en hebben het leeuwendeel gedaan. Zij verdienen absoluut een pluim! Verder waren er enkele sportfanaten bij. Zij vonden het een geweldige oefening. En er waren mensen die voor het schaaktoernooi kwamen en bereid te waren hun handen uit de mouwen te steken.” Plan B De stichting was wel voorbereid op het geval dat er niemand kwam. Dan hadden ze een plan B. “We hadden nog een verhuislift geregeld. Maar die lag meer in de weg, want die was omgevallen. Maar mensen stoorden zich er helemaal niet aan. Die gingen gewoon aan de slag. Het was allemaal heel geslaagd. En ze kregen een gezonde koek en chocolademelk”, vertelt Luuth. De 50 zakken cement liggen nu allemaal in de bunker. De komende weken zullen vrijwilligers van de stichting aan de slag gaan om de vloer weer helemaal in orde te maken, zodat iedereen weer veilig de bunker kan bezichtigen. Het nieuwe seizoen start op 1 mei en dan zal de vloer ook klaar zijn.