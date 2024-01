Dit zijn de populairste en grappigste kattennamen van 2023

De lijst met de meest populaire kattennamen is bekend. Stipt op nummer één staat de naam Luna. Noord-Hollanders kozen afgelopen jaar vooral voor de bekende namen die al in de top tien staan. Toch heeft Amsterdammer Jurre Geluk zijn kat wel een hele bijzondere naam gegeven.

De kattenbaasjes uit de provincie zijn volgens huisdierenverzekeraar Figo niet bijster origineel: er staan maar drie nieuwkomers op de lijst. Dat zijn de namen Mia, Bella en Mimi. The Lion King is nog steeds een grote inspiratiebron, Simba en Nala staan namelijk op plek twee en drie.

De top 10-kattennamen 2023 in Noord-Holland:

Badr Harig

Naast mooie, leuke namen is er ook een lijst voor de grappigste namen. De baasjes waren hierbij wél origineel. Vooral straattaal, etenswaren en woordgrappen waren voor hen een inspiratiebron. Je kan het je misschien niet voorstellen hoe een baasje het bedenkt, maar de drie grappigste kattennamen zijn: Badr Harig, Dushi en Niffo.

Peuk(ie)

De Amsterdamse Jurre Geluk heeft ook een kat met een bijzondere naam, namelijk 'Peuk' (of Peukie). De presentator vertelt dat hij het beestje ophaalde uit een nestje van een fokkerij, waar hij eerst de naam Blue Diamond Waterfall kreeg (wat ook geen doorsnee naam is). "Mijn ex en ik vonden dat al een vrij uitzonderlijke naam, maar blijkbaar moest hij een naam krijgen die begon met de letter B."

Daar had Jurre echter lak aan en besloot de kat Peuk(ie) te noemen. "Toen we dat vertelden aan de fokkerij konden ze er niet echt om lachen", lacht hij. De reden achter zijn naam? "Ik rookte toen nog en hij leek ook wel op een sigaretje."

Crematie

Inmiddels is de Amsterdammer gestopt met roken, maar de naam roept bij hem geen verleidende gevoelens op. "Peuk voelt niet aan als een sigaret, maar gewoon als de naam van mijn kat. Laatst dacht ik, als hij straks doodgaat en we gaan hem cremeren, dan steken we hem aan als een sigaret."

Jurre schafte Peuk aan met zijn toenmalige vriend, maar toen ze uit elkaar gingen besloten ze dat de kat beter meekon met de presentator. "Ik heb een oorkonde gegeven aan mijn huidige vriend, die nu deelouder is geworden van Peuk, wat voor hem deels ook om tactische redenen is bedacht. Nu voelt hij ook verantwoordelijkheid over het beest."

Voor toekomstige kattenbaasjes heeft Jurre nog wel een tip: "Als je een originele naam wil, neem het dan vooral met een korreltje zout als je een keuze maakt. Het is geen kind, het is een kat."