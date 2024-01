Joodse geschiedenis op Schoorlse bodem: drie namen vereeuwigd met struikelstenen

De Stolpersteine, ook wel struikelstenen genoemd, liggen op symbolische plekken in Schoorl. Het zijn de laatste plekken waar de mensen die herdacht worden in vrijheid hebben gewoond. Op elke steen staat de naam van één van de personen. Zo worden ze niet vergeten. "Dat is waar we op moeten blijven hameren", zegt burgemeester Lars Voskuil tegen onze mediapartner Streekstad Centraal.

Jill Keefer, de kleindochter van het echtpaar De Kadt, kwam speciaal voor de herdenking uit Amerika over. "Het is belangrijk om de geschiedenis en feiten te onthouden", vertelt ze. "En niet te doen alsof dingen niet zijn gebeurd."

Het idee van de Stolpersteine werd in 1992 bedacht door Gunter Demning. Ook hij was aanwezig tijdens de onthulling. Inmiddels is zijn project een begrip. In talloze dorpen en steden liggen er nu Stolpersteine. Zo blijft de herinnering levend aan wat gebeurd is, en nooit vergeten mag worden.