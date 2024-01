Jongerenexpert Kelly probeert praten over seks toegankelijker te maken

Het lijkt in dit digitale tijdperk makkelijker dan ooit: via datingsites aan een sekspartner komen. Desondanks blijkt uit onderzoek dat jongeren op steeds latere leeftijd seks hebben. Jongerenexpert Kelly van der Waas van stichting KiKiD geeft seksuele voorlichting aan jongeren in de klas op het Zaanlandslyceum in Zaandam.

De reden van deze verschuiving is volgens Van der Waas dat jongeren minder sociaal zijn geworden. "Voorgaande jaren had ik het idee dat jongeren makkelijker praten over dit soort onderwerpen. Ik denk zeker dat dit komt door gebruik van social media, maar ik denk ook dat de coronapandemie hier een rol in heeft gespeeld."

Uit onderzoek naar seks onder de 25 jaar van Soa Aids Nederland en Rutgers blijkt dat de leeftijd van jongeren die voor het eerst seks hebben, is verschoven van 17 jaar in 2012 naar 18,7 jaar tegenwoordig.

"Ik merk dat alleen al praten over seks iets super ongemakkelijks is"

Op een middelbare school in Zaandam probeert stichting KikiD dit gesprek te voeren door middel van realistische theaterscenario's. Hierbij hebben ze het in de klas over liefde, daten en sexting.

Door het online contact denkt Van der Waas dat jongeren minder behoefte om met leeftijdsgenoten te praten: "We zijn zo gewend om ons online te uiten en dat het best wel spannend is om in het echt ons te uiten over kwetsbare onderwerpen."

Ouder en wijzer

Toch vindt van der Waals de verschuiving van leeftijd niet direct negatief. "Ik merk dat alleen al praten over seks erg ongemakkelijk is. Ergens denk ik dat het ook leuk en luchtig zou kunnen zijn. Anderzijds denk ik dat het ook iets positiefs is, want als jongeren ouder zijn weten ze beter wat ze wel en niet willen."