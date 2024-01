Winkeliers Cronjéstraat zijn wachten zat en hopen dat straat sneller een opfrisbeurt krijgt

Winkeliers langs de Generaal Cronjéstraat in Haarlem hopen dat de gemeente opschiet met het opknappen van hun straat. Het proces verloopt in hun ogen allerminst vloeiend. Daar wordt de winkeliersvereniging wel een beetje moedeloos van.

"We zijn niet blij met de gang van zaken", vertelt Kees Hoogenbosch, voorzitter van de winkeliersvereniging. Hij heeft een schoenenzaak in de Generaal Cronjéstraat en baalt ervan hoe de straat er nu bij ligt. "Het heeft hier snel een opfrisbeurt nodig. Het meubilair is aan vervanging toe, de bestrating ziet er op grote delen triest uit." Tekst loopt door na de foto.

winkelcentrum Cronjéstraat Haarlem - Foto: NH Media

Dan de samenwerking met de gemeente. Dat gaat met horten en stoten, volgens Hoogenbosch. "De gemeente kwam met een plan, waar ze een jaar aan hebben kunnen werken. We mochten er ook onze visie op geven, maar dan wel binnen drie maanden. Dat was in december, dan hebben we natuurlijk niet veel tijd. Daar hadden ze begrip voor, we kregen een maand extra." 2026 schop in de grond "Er is al de nodige keren vertraging geweest tijdens het proces. Het komt dan telkens neer op het kostenplaatje. Ze zouden eigenlijk dit jaar gaan starten." De eerste werkzaamheden staan in 2026 gepland. Om de druk op de gemeente een beetje op te voeren, heeft de winkeliersvereniging alvast nieuwe verlichting aangeschaft. "Langs beide kanten van de straat, onder de luifels door. Het is perfect, heel mooi. Zo maken we het toch alvast een stukje aantrekkelijker voor het winkelend publiek", legt Hoogenbosch uit. Tekst loopt door na de foto.

Kees Hoogenbosch helpt met schoenen passen bij de familie Biondina - Foto: Maurice Blaauw/NH Media

"We proberen het proces op deze manier een beetje te versnellen, maar ik vrees dat we er niet op hoeven te rekenen." Een woordvoerder van de gemeente Haarlem laat weten dat het proces inderdaad een aantal maanden vertraging heeft opgelopen door interne personeelswisselingen. "We zijn inmiddels twee gebiedsmanagers verder. We hebben onlangs visies uitgewisseld met ondernemers en omwonenden. Nu moeten we dat verder uitwerken. Daar staan we nu. Overigens staan de werkzaamheden al heel lang gepland in 2026, dat blijft ook zo." Eerder maakten we onderstaande reportage met winkeliers langs de Generaal Cronjéstraat en hun visie op wat er beter moet in de straat.