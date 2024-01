Hoogheemraadschap en Hoorn nog in gesprek over geschil bouw bruggen stadsstrand

Het is nog onzeker of er een kort geding komt tussen de gemeente Hoorn en de Alliantie Markermeerdijken. Inzet is de bouw van in totaal 3 bruggen bij het tweede deel van het nieuwe stadsstrand van Hoorn, waarvan het ontwerp fors duurder is uitgevallen. Beide partijen zitten donderdag weer met elkaar om tafel. "We hebben goede hoop dat we er samen uitkomen", zegt woordvoerder Jorrit Voet van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK).

Hier komt een nieuwe toegangsbrug tot het stadsstrand vanaf de dijk - Foto: NH / Chantal Bos

De gemeente Hoorn kondigde dinsdag met een persbericht aan een kort geding te starten, omdat de bouw van de bruggen al enige tijd stilligt. "De bouw van de bruggen blijkt complexer dan de Alliantie Markermeerdijken had ingeschat. Vanwege discussie over meerkosten heeft de Alliantie Markermeerdijken het werk aan de bruggen stilgelegd. Dit leidt tot verdere vertraging in de aanleg. Intensief overleg op ambtelijk en bestuurlijk niveau heeft niet tot overeenstemming geleid", klonk het. Ontwerp brug duurder uitgevallen De Alliantie Markermeerdijken is een samenwerking tussen Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK), Boskalis en VolkerWessels. Woordvoerder Voet hoopt dat de gang naar de rechter kan worden voorkomen. "Er is een zakelijk geschil over geld. Het ontwerp van de bruggen is duurder uitgevallen, waardoor de prijs is opgelopen." Het kort geding is volgens Voet nog niet aangeboden bij de rechtbank en donderdag is er nog een overleg tussen de gemeente en HHNK. "We hebben goede hoop dat het kort geding van de baan gaat. Waarom? Omdat er twee partijen zijn die willen dat die bruggen er komen." Over de hoogte van de extra kosten doet hij geen uitspraken. "Dat is nu iets tussen de gemeente en HHNK." Tekst gaat verder onder de foto.

Zomer 2024 is het gehele stadsstrand open - Foto: Gemeente Hoorn

De gemeente erkent dat er donderdag opnieuw een gesprek plaatsvindt. "We hebben in de afgelopen periode al intensief overleg gehad op zowel ambtelijk als bestuurlijk niveau. Helaas hebben deze overleggen niet geleid tot overeenstemming en is steeds geweigerd de werkzaamheden te hervatten. Als het gesprek van aanstaande donderdag wel leidt tot overeenstemming en het werk aan de bruggen wordt hervat, dan is een kort geding niet meer nodig en kan het worden ingetrokken." Uiterlijk 1 juni gaat het tweede deel van stadsstrand in Hoorn open. De brug die dit deel van het stadsstrand verbindt met de Westfriese Omringdijk is dan nog niet klaar. Naast de verkeersbrug aan het einde van strand, komt halverwege het stadsstrand een wandelbrug, en verderop over de oeverdijk komt een fiets- en wandelbrug bij De Hulk. 'Bouw loopt behoorlijk uit' Voor bezoekers is het nieuwe gedeelte tijdelijk te bereiken via de huidige toegang, vlakbij schouwburg Het Park, totdat de bruggen klaar zijn. Na opening van het tweede deel heeft Hoorn het grootste aan een meer gelegen stadsstrand van Nederland. Horeca-uitbater Elle Mol, eigenaar van Sportcafé Zwaag en café de Harmonie in Oosterblokker, zou eigenlijk op 1 april zijn strandpaviljoen op het tweede deel van het stadsstrand openen. "Dat gaan we zeker niet redden. De bouw van die bruggen loopt behoorlijk uit. Er zou vanaf half oktober worden begonnen en dat is nog niet gebeurd. Verder wil ik er nu niet heel veel over zeggen, omdat we nog in overleg zijn met de gemeente en de Alliantie Markermeerdijken. Ik ga ervan uit dat het de goede kant op gaat."

Horeca voor stadsstrand Hoorn - NH Nieuws