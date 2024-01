Fietsers niet langer welkom op noodbrug over Ringvaart: 'Negeren massaal rood licht'

De noodbrug tussen de Dennenlaan in Zwanenburg en de Oranje Nassaustraat in Halfweg is sinds gisteren verboden terrein voor fietsers. De gemeente heeft die maatregel genomen na meerdere bijna-ongelukken, veroorzaakt door fietsers. Als alternatief kunnen fietsers over de noodbrug aan de Beatrixstraat-Remisepad/Mientekade.

Noodbrug over Ringvaart Halfweg-Zwanenburg vanaf nu verboden voor fietsers - Foto: Leo Kranenburg

Om van Halfweg over de Ringvaart naar Zwanenburg - en andersom - te komen, maken fietsers normaliter ook gebruik van Brug Halfweg, Maar omdat die brug vanwege een grote opknapbeurt sinds vrijdag is afgesloten, steekt het verkeer de Ringvaart nu over via een noodbrug tussen de Dennenlaan en de Oranje Nassaustraat. Sinds gisteren mogen fietsers dus niet meer over die brug, en dat hebben ze volgens de gemeente aan zichzelf te danken. Verkeerslichten negeren Die gevaarlijke verkeerssituaties ontstaan doordat fietsers zich massaal niet aan de regels houden, vertelt een woordvoerder van de gemeente. Zo blijkt uit camerabeelden dat fietsers geregeld het rode licht bij de brug negeerden, wat ook is waargenomen door verkeersregelaars. Tekst gaat verder onder de kaart met de locatie van de noodbrug waar fietsers moeten oversteken.

Ook CDA-raadslid Leo Kranenbrug en omwonende van de brug merkte dat het gedrag van fietsers de situatie onveilig maakte. “Fietsers wachten niet of gaan op de verkeerde plekken staan”, vertelt hij. “Zo werden een vrouw en twee kinderen bijna door een vrachtwagen geschept.” Alternatieve oversteek Om alsnog de Ringvaart over te kunnen steken, kunnen fietsers over de Bietenbrug of over de noodbrug bij de Beatrixstraat-Remisepad/Mientekade. Deze noodbrug ligt er al anderhalve week en wordt halverwege maart weer verwijderd.

Noodbrug over Ringvaart Halfweg-Zwanenburg bij Remisepad - Foto: Leo Kranenburg

"Fietsers maakten er nauwelijks gebruik van", vertelt Leo over deze noodbrug. "Mensen zijn gewoontedieren, maar nu moeten ze wel."