Geen winters weer in het verschiet: komende tijd blijft het zacht

De schaatsen en dikke winterjassen kunnen in de kast blijven: ook de komende tijd zijn de temperaturen hoog voor de tijd van het jaar. Volgens NH-weerman Jan Visser wordt het wisselvallig weer met harde wind, regen en af en toe wat zon.

Egmond aan Zee - Foto: Sjef Kenniphaas

De maand januari sluiten we zacht af. Vanmiddag is er kans op regen of motregen, en er waait matige wind. De temperatuur ligt op veel plaatsen rond de acht graden, met aan de kust uitschieters tot elf graden. Vanavond daalt de temperatuur iets.

Morgen is het overdag droog, later op de avond kan er wat regen vallen. De temperatuur is zo'n acht graden en de wind is matig. In de avond kan de windkracht aan zee toenemen tot windkracht zeven en zal op Texel krachtig zijn.

Warm en droog weekend Donderdag en vrijdag belooft het droog te worden. Er zijn wolkenvelden, maar ook wat zon en het blijft aanhoudend zacht weer. Vrijdag en zaterdag stijgt de temperatuur naar zo'n tien tot elf graden. Visser voorspelt dat de nieuwe maand ook zacht begint met temperaturen tot de tien graden.