Davina Michelle en de Bankzitters: nieuw Magnus Festival in Schagen strikt grote namen

Op het podium van het eerste Magnus Festival op de schaatsbaan in Schagen staan begin juni grote namen als Davina Michelle, de Bankzitters en Zoë Tauran. Dat laat de organisatie weten. Het tweedaagse festival biedt plaats aan duizenden muziekliefhebbers. "We hebben een gevarieerd programma, met ook grote popnamen", zegt organisator Dario Duineveld.

De schaatsbaan aan de Snevert in Schagen wordt het weekend van 8 en 9 juni omgetoverd tot een groot festivalterrein. Het was al jaren een grote droom van evenementenorganisator Nico Gründmann. "Hij liep al jaren met het idee om een festival in Schagen te organiseren", zegt mede-organisator Dario Duineveld. "Vorig jaar begonnen we ermee, maar het duurde erg lang voor we een akkoord voor de vergunningen kregen. Daarom hebben we het een jaar uitgesteld."

Plan is om het terrein op te delen met meerdere podia en eettentjes. Duineveld: "Het is een uitdagend terrein, met veel dijkjes en lichtmasten van de ijsbaan. Het past nooit om daar allemaal tenten neer te zetten. Daarom moesten we het anders indelen. We komen met een hoofdpodium (met decor, verlichting en special effects), een crossoverstage en op zaterdag een feesthut. Ook is er een eettent en een tweede podium met 80s en 90s muziek."

Jongeren

Om het festival te kunnen bezoeken, moet je 16 jaar of ouder zijn. Maar de zaterdag is wel gericht op de jongere bezoeker, zegt Duineveld. "Die dag komen onder andere de populaire youtubers Bankzitters, TikTokster Zoë Tauran en rapper Bilal Wahib. Voor zondag staat Davina Michelle op het programma." Ook tributebands en lokale artiesten treden op. Op zaterdag is er plek voor 5.000 bezoekers, zondag voor 2.500 bezoekers. "Dan is er één podium dicht."

Wie zich via de website van het Magnus Festival inschrijft voor de presale, kan morgen al vanaf 13.00 uur kaarten kopen. De reguliere verkoop begint morgen om 17 uur.

Op zondag 9 juni is er ook 80s en 90s muziek, waaronder van deze Queen-tributeband: