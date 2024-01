Drie explosies in één dag in Alkmaar, burgemeester wil harder optreden

Alkmaar is gister opgeschrikt door drie explosies midden in woonwijken. Waar gisteren vooral de schrik overheerste bij de bewoners, komt vandaag vooral boosheid naar boven. Zo ook bij de burgemeester, die niet uitsluit hardere maatregelen te nemen.

Volgens burgemeester Anja Schouten is het puur geluk dat er gisteren geen gewonden zijn gevallen in Alkmaar. De eerste explosie was iets na vier uur 's nachts op de Ruusbroechof. Later die dag, om half acht en half negen 's avonds, waren er explosies op de Mesdaglaan en de Olieslagerstraat.

Geschrokken

Schouten is geschrokken, vertelt ze vanochtend op NH Radio. "Niet zozeer om de explosies, maar ook hoe fors ze deze keer waren." Niet alleen bij de burgemeester zit de schrik er goed in.

Buurtbewoner Pieter was zijn hond aan het uitlaten toen hij een enorme knal hoorde op de Olieslagerstraat. Hij wist al gelijk hoe laat het was, want het is volgens hem al de vierde keer dat er een explosief afgaat bij deze woning. Samen met andere buurtbewoners ging hij op de ravage af. "Ik zag meteen een mevrouw in tranen", vertelt hij. "Die zijn er net komen wonen."

Pieter laat weten zich niet meer veilig te voelen in de buurt.