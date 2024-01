1.600 kilo coke in gips en schilderijen, verdachte 'wordt tegengewerkt door OM'

De 51-jarige Velsenaar die al een half jaar wordt verdacht van het onderhouden van een grote drugsoperatie, denkt dat het Openbaar Ministerie hem 'opzettelijk dwarszit en zo zijn verdediging bemoeilijkt'. Dat zei hij bij een pro-formazitting in de zaak, eerder vandaag in Alkmaar.

In de rechtbank in Alkmaar laat de officier van justitie weten dat wat haar betreft de zaak allang inhoudelijk had kunnen beginnen, maar dat dat onmogelijk zou worden gemaakt doordat de verdachte en zijn advocaat steeds opnieuw nieuwe onderzoekswensen hebben ingediend bij de rechtbank. Als de rechter die inwilligt, moet het onderzoek van het OM worden uitgebreid en loopt het proces vertraging op.

Naast de vergrijpen op Nederlandse grond zegt het OM ook aan te kunnen tonen dat P. contacten had in Colombia, om het importeren van de drugs voor te bereiden. In de aangetroffen administratie werd, naast cocaïne, onder andere gesproken over de 'partydrugs' GHB, ketamine en MDMA.

Het OM beschuldigt P. nu van het 'wassen' van maar liefst 1.600 kilo coke uit een partij gips. Opmerkelijker nog is het verhaal dat ook uit verf op schilderijen cocaïne zou worden gewonnen. Zo'n tactiek past in het plaatje van de laatste jaren steeds creatiever worden drugssmokkelaars.

Een half jaar geleden, op 18 juli, deed de politie invallen in Badhoevedorp, Eemnes en het Zuid-Hollandse Noordwijk. Volgens het OM zouden daar onder andere een cocaïnewasserij, administratie over verschillende soorten drugs en vuurwapens zijn aangetroffen. Ook werd daar Willem P. aangehouden. De Nederlander komt uit Velsen, maar woont tegenwoordig in Duitsland.

"Er is toch wel ergens een plekje te vinden in een gevangenis dichterbij huis?"

Naast de extra onderzoekswensen is de verdachte niet te spreken over de manier waarop hij volgens justitie behandeld zou worden. Sinds zijn arrestatie in juli zit hij in voorlopige hechtenis in een gevangenis in Leeuwarden. Dat zou het voor zijn advocaat veel moeilijker maken om regelmatig met zijn cliënt te overleggen.

De advocaat legt uit daardoor voor elk bezoek "inclusief reistijd minstens zes uur nodig te hebben, als mijn client überhaupt te spreken is binnen de regelgeving." Ook de familie van de verdachte zit nu ver weg, terwijl er "echt wel een plekje te vinden moet zijn in een gevangenis dichterbij", aldus de verdachte zelf.

Schoon strafblad

Ook probeert P. contact te leggen met een journalist, maar zou de directeur van de gevangenis het verboden hebben om hem te ontmoeten. Vreemd, vindt P., aangezien hij 'nou niet bepaald van plan was om te gaan zitten klagen over het eten in de bajes'.

De frustratie bij P. is inmiddels zo groot dat hij begint te denken dat het OM dit expres doet. Om die reden wil hij de rechtszaak voorlopig in vrijheid afwachten. Persoonlijke omstandigheden en zijn compleet schone strafblad spreken in zijn voordeel, maar de officier vindt de zwaarte van de beschuldigingen te groot om hem op vrije voeten te laten komen.

De rechtbank maakt morgen bekend of P. voorlopig vast blijft zitten. Op 3 april vindt een volgende zitting plaats, maar of de zaak dan ook echt inhoudelijk behandeld kan gaan worden is nog zeer de vraag.