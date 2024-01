Amsterdam Tigers is Nederland ontgroeid en zoekt daarom heil in Duitse Bundesliga

Het niveau in Nederland is Amsterdam Tigers inmiddels ontgroeid en daarom ontstond er het plan om aan te sluiten bij een sterkere buitenlandse competitie. Zodoende spelen de Amsterdamse ijshockeyvrouwen dit jaar in de prestigieuze Duitse Bundesliga. Een project waar ze in de hoofdstad erg trots op zijn.

"Als je echt competitief wil ijshockeyen, dan is dit echt de volgende stap", vertelt aanvoerster Britt Wortel. "Dit was iets wat we al jaren wilden en nu is het eindelijk gelukt. Nu kunnen we vanaf hier uit verder bouwen."

Bekijk hieronder de reportage over de vrouwen van de Amsterdam Tigers.