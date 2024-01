Eerbetoon aan overleden IJmond-fotograaf Kees Blokker: 'Hij zou zo trots zijn geweest'

Het is vandaag precies een jaar geleden dat fotograaf Kees Blokker, een grootheid in de IJmond, overleed aan de gevolgen van de ziekte Parkinson. Toeval of niet, juist deze week nam het Noord-Hollands Archief een groot deel van zijn werk op in haar collectie. Zijn vrouw Miriam: "Ik weet zeker dat Kees dit, in al zijn bescheidenheid, schitterend had gevonden."

Kees Blokker overleed vorig jaar op 30 januari. - Foto: Luuk Mantz

Vanaf midden jaren tachtig was Kees Blokker met zijn karakteristieke loopje, vriendelijk aangezicht en immer de fotocamera bij de hand een bekend gezicht in de IJmond. Tienduizenden foto's maakte hij, onder andere voor Dagblad Kennemerland en Nieuwsblad IJmuiden.

Laatste foto Zijn carrière moest hij noodgedwongen vroegtijdig beëindigen omdat bij hem de ziekte van Parkinson werd geconstateerd. In 2016 maakte hij beroepsmatig zijn laatste foto. Wat restte was een immens archief met zo'n 70.000 beelden. Voornamelijk foto's uit de IJmond, van sportwedstrijden tot harddraverijen. Portretten en weidse uitzichten.

Het zou toch zonde zijn als al dat werk, al dat jarenlange gezeul met de camera, in een boekenkast achter zou blijven. Samen met zijn vrouw Miriam benaderde Kees het Noord-Hollands Archief. Zij waren meteen razend enthousiast om zijn foto's op te nemen in hun collectie.

"We vinden het erg mooi en eervol dat zijn foto's op de beeldbank staan." Miriam, de weduwe van Kees Blokker

In de jaren die Kees nog gegeven zouden zijn, maakte hij er een dagtaak van om zijn werk beetje bij beetje over te dragen aan het Noord-Hollands Archief. "Ieder half jaar ging hij dan met een doos vol negatieven, minuscuul uitgezocht en gedocumenteerd, naar Haarlem. Daar zetten ze de boel om naar digitale bestanden", vertelt Miriam.

Tot aan zijn overlijden, vandaag precies een jaar geleden, was Kees ermee bezig. Miriam: "Hij vond het bijzonder eervol dat het Noord-Hollands Archief zijn foto's wilde opnemen. Hoewel hij erg bescheiden was, was hij daar toch wel heel erg trots op." Afgelopen jaar was het vooral audiovisueel medewerker Lisa van Beek die de taak van Kees overnam. Maandag presenteerde zij de collectie aan Miriam en de rest van de familie. Ook Jan Butter, voormalig collega en goede vriend, was daarbij aanwezig.

Het Noord-Hollands Archief heeft de foto's van Kees Blokker opgenomen in haar collectie. - Foto: NH Media

Miriam: "We vinden het erg mooi en eervol dat zijn foto's op de beeldbank staan. Onze dank aan het archief. Hopelijk kunnen veel mensen ervan genieten. Voor ons voelt het toch een beetje als het ultieme eerbetoon. Kees zou zo trots zijn geweest."