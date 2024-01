'Hit and run': motorrijder aangereden, automobilist spoorloos

Een motorrijder is vanmiddag rond 14.30 uur aangereden op de Straat van Messin in Amstelveen. De politie is nog op zoek naar de mogelijke dader, die er vandoor is gegaan.

Motor op z'n kant na aanrijding - Foto: Inter Visual Studio

De motorrijder is naar het ziekenhuis gebracht. De politie doet via Facebook een oproep met de vraag of ooggetuigen zich bij hen kunnen melden.